El perill institucional s’albira en l’horitzó al Brasil. La festa nacional es convertirà avui en la major ofensiva de la ultradreta per a garantir costi el que costi la continuïtat en el poder de Jair Bolsonaro. «Al 2021, més que mai, el Dia de la Independència està envoltat d’incerteses sobre el futur», va assenyalar Ana Cristina Rosa, columnista del diari paulista Folha. La popularitat del capità retirat ha caigut de manera sensible en un moment en què es redobla el seu enfrontament amb el Tribunal Suprem Federal (STF), creixen les possibilitats d’un judici polític per la seva responsabilitat en la gestió de la pandèmia de la COVID-19 que ha deixat més de 584.000 morts i, a més, augmenten les probabilitats que el demonitzat Luiz Inacio Lula da Silva torni a la presidència del país en 2023. En aquest context, el ·»bolsonarisme» ha decidit mobilitzar tota la seva força a Brasília i Sao Paulo.