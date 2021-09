Comença «el judici del segle» a França. El Tribunal de París jutja a partir d’avui els responsables i els presumptes còmplices dels atemptats del 13 de novembre de 2015 a la capital francesa. Un total de 131 persones van morir i 413 van resultar ferides en el pitjor atac de l’Estat Islàmic a Europa. La justícia francesa haurà de respondre amb el pes i l’equilibri de la llei a l’acció terrorista més mortífera en la seva història contemporània. Està previst que el procés duri nou mesos i tant la premsa com els jutges no dubten a qualificar-lo d’«històric».

Una gran sala de 45 metres de llarg ha estat construïda específicament per a acollir el judici a l’edifici històric de la Cort de París, al cor de la capital francesa. Acollirà una part de les víctimes i els més de 300 advocats que participaran en el litigi, mentre que la premsa, el públic i la resta de 1.500 persones que es presenten com a parts civils el seguiran en altres sales a través de pantalles. El procés serà filmat, cosa inhabitual a França, però els mitjans de comunicació no el retransmetran en directe. Hi ha més de 150 periodistes acreditats per cobrir un judici que tindrà lloc sota un gran desplegament de les forces de seguretat.

Catorze dels vint acusats -cinc es pensa que estan morts i un altre està empresonat a Turquia- hi seran presents. A diferència del judici dels atemptats de Charlie Hebdo, celebrat la tardor de l’any passat, no es jutja només els actors secundaris de l’horror provocat a la sala de concerts Bataclan, l’Stade de France i les terrasses de París.

Salah Abdeslam, l’únic dels deu jihadistes que segueix viu -set es van immolar o van morir el 13-N i dos més van ser abatuts pocs dies després per la policia- s’asseurà a la banqueta. Aquest francomarroquí de 31 anys és acusat d’«assassinat i intent d’assassinat en relació amb un projecte terrorista» i es demana per a ell una pena de cadena perpètua.

Des de la seva detenció a Brussel·les el març de 2016, Abdeslam, empresonat al centre penitenciari francès de Fleury-Mérogis, s’ha mantingut pràcticament mut. Parlarà davant els jutges? És un dels grans interrogants. «Jutgeu, feu el que vulgueu amb mi. Jo només confio en el meu Senyor, no tinc por de vosaltres ni dels vostres aliats», va dir en les seves breus declaracions en un altre procés a Bèlgica el 2018.

A més d’Abdeslam, entre els acusats hi ha altres membres destacats d’aquest comando, que també va ensangonar Brussel·les al març de 2016. Segons la instrucció, sis d’ells es troben entre els possibles kamikazes. Els magistrats francesos també jutjaran en la seva absència cinc alts càrrecs de l’Estat Islàmic, que en principi estan morts.

Amb una extensíssima investigació, amb 47.000 interrogatoris, els jutges instructors han examinat al mil·límetre l’organització d’aquests atacs, ideats des de Síria i duts a terme per gihadistes que van arribar a Europa camuflats en grups de refugiats. L’expresident François Hollande i altres alts càrrecs de l’època compareixeran davant la cort especial, encapçalada pel jutge Jean-Louis Peries.

La Fiscalia demana la pena de cadena perpètua per a onze dels acusats, una pena de 20 anys de presó per a vuit d’ells i i una altra de sis per a un còmplice menor dels atemptats.