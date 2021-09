L'expilot de motos Jorge Lis Ortega ha mort aquest migdia després de lluitar durant més de 45 dies a l'UCI de l'Hospital La Fe de València contra els danys que la covid-19 va produir en els seus pulmons, tal com ha difós Levante, el Mercantil valenciano, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Jorge Lis (València, 1975) va ser subcampió d'Espanya de motociclisme de 125 centímetres cúbics en el 1996. Després va iniciar l'aventura del Campionat d'Europa. Les dues rodes van ser la seva passió i, després de baixar-se de la moto i emprendre altres experiències professionals com a coach i editor d'audiollibres, va tornar als circuits com a mànager. Va ser qui va dirigir la carrera de Beñat Martínez cap al campionat nord-americà, es va ocupar també d'orientar a pilots joves i, aquest últim any, era mànager del pilot sud-africà Steven Odendaal en la competició de Supersport del mundial de Superbikes.

El cas de Jorge Lis va saltar als mitjans de comunicació de tot Espanya després que la seva germana, Elena, publiqués un article relatant l'experiència de l'expilot amb la covid. Jorge va rebutjar vacunar-se després de creure diverses teories negacionistes al voltant de la pandèmia que relativitzaven els seus efectes. La seva germana explicava en l'esmentat text el contingut d'un dels últims missatges rebuts de Jorge després de contagiar-se i abans que el seu estat empitjorés i hagués de ser ingressat a cuidats intensius: «Tinc poc Elena, que per haver sigut un cafre ara no puguem frenar això. Aquesta setmana ha sigut de cop una de les més grans lliçons de vida. Passar molt temps a Twitter, etc., m'havia radicalitzat a l'extrem. Tant de bo m'hagués vacunat». El missatge estava datat del 13 de juliol.

Els pulmons de Jorge, molt deteriorats a causa dels efectes de la covid-19, no van resistir més i aquest migdia la vida de l'expilot i coach s'apagava tot i els esforços i la lluita sense descans durant aquestes setmanes de l'equip mèdic i sanitari de l'UCI de l'Hospital La Fe. Jorge Lis tenia 46 anys i deixa darrere seu una vida intensa amb experiències de diferent perfil. A més de la seva trajectòria com a pilot de motos i la seva tasca com a mànager, va ser un dels pioners del coaching a Espanya després de formar-se en els Estats Units. Va crear una editorial d'audiollibres (Jorge Lis Coaching) molt abans que triomfessin els podcasts, mitjançant la qual va donar a conèixer en aquest format algunes obres clàssiques de desenvolupament personal. Va publicar tres llibres propis: La campana no ha sonado, El mayor signo de vida i Dueño de tu sueño.

«No tinc forces ni ganes per entrar en polèmiques obsoletes», va escriure la seva germana en l'article del passat 15 d'agost. «La realitat és ben senzilla: la covid-19 mata i les vacunes salven vides. Pot ser que no frenin totalment els contagis, però sí que eviten acabar a l'UCI. I això és més que suficient». Jorge, per desgràcia, s'ha anat avui, envoltat de la seva família. Tant de bo la seva experiència pugui salvar a altres persones.