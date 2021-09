Fons negre, cadira negra i, darrere, la bandera talibana. A escena va entrar, seriós, el portaveu dels insurgents talibans, Zabihulá Mujahid, que va començar a anunciar un a un, amb veu robòtica, els integrants del nou Govern de l’Emirat Islàmic de l’Afganistan, el nou estat talibà.

Fa una setmana que s’esperava l’anunci; en fa tres que els talibans controlen Kabul i el país sencer. «L’Afganistan està davant una era crítica. La gent ens demanava un marc per desenvolupar l’Emirat Islàmic de l’Afganistan. Aquí el tenim», va afirmar Mujahid. A Kabul, mentrestant, centenars de dones es manifestaven en contra del nou executiu talibà. Uns quilòmetres més al nord, la resistència contra els insurgents continua.

Tots els rumors apuntaven que el primer ministre seria el mul·là Abdul Ghani Baradar, líder de la branca política dels talibans i el cap negociador a Doha, Qatar, amb els Estats Units. Però després d’una setmana de discussions internes, Baradar ha acabat sent designat com a viceprimer ministre. El primer ministre serà el mul·là Mohammad Hassan Ajund, membre no tan conegut de la cúpula talibana i que està a la llista de terroristes de les Nacions Unides.