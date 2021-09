El terrorista dels atemptats jihadistes a París desafia el jutge en la seva declaració

Salah Abdeslam va abandonar el seu mutisme i va marcar ahir l’inici del judici dels atemptats del 13 de novembre de 2015 a París. L’únic terrorista viu d’aquest comando es va mostrar insolent davant el jutge i es va presentar com un «servidor de l’Estat Islàmic (EI)» en la ronda de presentacions en la Cort de Justícia en la capital francesa. Va ser un dels moments més tibants en la primera jornada d’un «procés històric» en el qual es jutgen 20 responsables i còmplices del pitjor atac de l’EI a Europa, en què van morir 131 persones i 413 van resultar ferides.

«En primer lloc, vull dir que l’únic déu és Al·là i Mahoma és el seu servidor i missatger». Abdeslam, de 31 anys, vestit amb una samarreta negra i que portava una llarga barba i una cabellera considerable engominada cap endarrere, va iniciar amb aquestes paraules un provocador diàleg amb el jutge, pocs minuts després que comencés l’audiència passada la una del migdia.

«Em pot dir la identitat del seu pare i la seva mare?», li va preguntar el magistrat Jean-Louis Peries. «Els noms del meu pare i la meva mare no els importen a vostès», va respondre el jihadista de Molenbeek (Bèlgica), de nacionalitat franco-marroquina. «Quina és la seva professió?», va continuar el jutge. «Vaig abandonar qualsevol professió per convertir-me en un servidor de l’Estat Islàmic», va respondre desafiador.

Abandona el mutisme

Des de la seva detenció a Brussel·les el març de 2016, Abdeslam, empresonat a la presó francesa de Fleury-Mérogis, s’havia mantingut pràcticament mut. En un altre judici a Bèlgica en 2018, no obstant això, ja havia mostrat una actitud desafiadora semblant a la d’ahir a la capital francesa. «Jutgeu-me, feu el que vulgueu amb mi. Jo només confio en el meu Senyor, no tinc por de vosaltres ni dels vostres aliats», va assegurar llavors.

Abdeslam és l’únic amb vida dels deu islamistes radicals que van tenyir de sang París aquell fatídic 13 de novembre, que va quedar petrificat en la memòria dels francesos. Set d’ells es van immolar o van morir durant els atacs a la sala de concerts Bataclan, l’Stade de France i les terrasses de París, mentre que dos més −entre ells, el capitost, Abdelhamid Abaoud− van ser abatuts per la policia pocs dies després. La seva condició d’únic jihadista que va sobreviure dona una major rellevància al seu testimoniatge.

«Per a aquest procés va triar un advocat francès i un de belga, la qual cosa ens fa pensar que tindrà una línia de defensa», va explicar a El Periódico l’advocat Emmanuel Sorlin-Racine, el gabinet del qual representa unes 115 víctimes. «Si Abdeslam no parla, demostrarà que la seva covardia és encara més gran del que hem vist fins ara», va dir poques hores abans de l’inici del judici el llavors president François Hollande, en declaracions a la cadena France Info. «Té un advocat, pot explicar-se. És la seva responsabilitat fer-ho», va afegir el dirigent socialista.

Petició de cadena perpètua

Però si persisteix amb la seva actitud desafiadora, també existeix el risc que l’estrada es converteixi en un altaveu del seu dogmatisme fonamentalista. La Fiscalia demana una pena de cadena perpètua per a Abdeslam, acusat d’«assassinat i intent d’assassinat en relació amb un projecte terrorista».

Uns deu acusats més també podrien ser condemnats a la detenció indefinida, mentre que per a vuit còmplices es demanen 20 anys de presó i sis anys per a un còmplice menor.

A la banqueta, tancats dins d’un cubículum de cristall, hi havia altres jihadistes involucrats tant en els atemptats de París com en el de Brussel·les el març de 2016.

És el cas del belga-marroquí Mohamed Abrini, un amic d’infància d’Abdeslman. O del suec Osama Krayem, acusat al seu país d’un delicte contra la humanitat per participar en el mediàtic assassinat d’un pilot jordà cremat viu a Síria en 2015 per homes de l’ISIS. A diferència del principal acusat, tots ells van mostrar una actitud respectuosa amb el jutge. Els atemptats del 13 de novembre de 2015 van tenir diversos objectius, entre els quals hi havia l’Stade de France, diversos restaurants del centre de la capital i la sala de concerts Bataclan, on van morir la majoria de les víctimes.