La vicepresidenta primera del Govern, Nadia Calviño, es va mostrar ahir partidària de prorrogar els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTOs) mentre sigui necessari per protegir els treballadors damnificats per la pandèmia de coronavirus. Calviño va fer aquestes declaracions durant la seva participació en un acte organitzat per la patronal valenciana CEV i el diari Levante-EMV, del grup Prensa Ibérica, del qual també forma part Diari de Girona. En l’acte, al qual va assistir el president de Prensa Ibérica, Javier Moll, Calviño també es va declarar partidària d’aprovar la reforma laboral abans de final d’any per donar seguretat jurídica a treballadors.