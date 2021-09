Canvi de cicle al Marroc. Després d’una dècada al capdavant del Govern, el Partit Justícia i Desenvolupament (PJD) va patir un desastre electoral històric. Els islamistes moderats van quedar en vuitena posició en les eleccions legislatives de dimecres. De 125 escons el 2016 van passar a 12, escenificant la fi del domini dels Germans Musulmans i de les formacions properes a la seva òrbita ideològica deu anys després de la Primavera Àrab que els va impulsar.

Al Marroc, el vencedor de les eleccions amb 97 escons va ser la formació centrista liberal Reagrupament Nacional d’Independents (RNI), liderada pel magnat del petroli Aziz Ajanuch. Paral·lelament, els liberals del Partit Autenticitat i Modernitat (PAM) es van situar com a segona força, amb 82 seients. Un èxit de l’establishment afí al monarca Mohammad VI, que durant la pandèmia ha reforçat el seu poder.

Davant l’aprovació d’una nova llei electoral al març que va eliminar el llindar per entrar a la Cambra de Representants, l’RNI ara s’enfronta a la dura tasca de formar un govern de coalició amb partits de diferents mides. La taxa de participació en la jornada electoral va créixer amb els vots de més de la meitat de l’electorat, el 50,18%, set punts per sobre dels últims comicis. «És un fort indicador del creixent interès mostrat pels votants en aquesta gran elecció per a la solidificació del rumb democràtic del país», va dir Ajanuch.

Diversos partits, entre els quals destaquen els islamistes del PJD, van denunciar la compra de vots als voltants d’alguns col·legis i el trasllat massiu de votants als centres electorals organitzat per altres partits. Nabila Munid, secretària general del Partit Socialista Unificat (PSU), una formació minoritària d’esquerres, va criticar el pagament a votants a prop d’escoles i fins i tot irregularitats dins dels centres, on, va explicar, van trobar fullets de propaganda electoral, així com agressions als seus militants, segons va explicar a Efe.

El paper del monarca li permet triar el primer ministre del partit que va obtenir la major quantitat d’escons al Parlament, una mesura impulsada per la nova Constitució de 2011.