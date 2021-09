Els integrants dels grups antivacunes implicats en l’operació policial duta a terme ahir a sis ciutats d’Itàlia pretenien cometre «accions violentes» per «modificar o condicionar la política governamental i institucional en matèria de la campanya de vacunació» i actuar contra «objectius institucionals».

Els vuit sospitosos, membres del grup de Telegram «Els Guerrers» i identificats per la policia a Milà, estan acusats d’instigació a delinquir per planejar «delictes amb connotacions de violència contra persones i coses» com a part d’iniciatives «per afirmar les creences» dels antivacunes, segons la investigació coordinada per la fiscalia antiterrorista milanesa.

Les forces de l’ordre van llançar una operació a Roma, Milà, Bèrgam, Reggio Emilia, Pàdua i Venècia per escorcollar els domicilis i els equips informàtics d’integrants de grups antivacunes que «han mostrat intencions violentes que s’havien de portar a terme amb motiu de manifestacions públiques» a través de Telegram, va explicar la policia en un comunicat.

D’altra banda, la farmacèutica nord-americana Moderna va anunciar ahir que ha començat un programa per desenvolupar una vacuna d’una única dosi que combina un reforç contra la COVID-19 i un altre contra la grip. Moderna va entregar la setmana passada els primers resultats dels seus assajos clínics a les autoritats sanitàries i europees.

El conseller delegat de Moderna, Stéphane Bancel, va explicar que els estudis i anàlisis addicionals «mostren que una dosi de reforç de 50 micrograms» de la seva vacuna contra la COVID-19 «provoca fortes respostes d’anticossos contra la variant delta» del virus.

Per part seva, el president dels Estats Units, Joe Biden, va signar ahir al matí una nova ordre executiva per exigir la vacunació als empleats del poder executiu i al personal contractat que fa negocis amb el Govern federal. La signatura es va produir poc abans que el president nord-americà pronunciés a la tarda un discurs en el qual va fer referència a un pla de sis punts per fer front a l’últim augment dels casos de coronavirus.