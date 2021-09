Quan a tres quarts de nou del matí de l’11 de setembre de l’any 2001 el primer avió va impactar entre les plantes 93 i 99 de la Torre Nord del World Trade Center de Nova York, Michael Hingson va notar que la seva oficina de la planta 78 de l’edifici va inclinar-se i va tornar a la seva posició, però amb un notable «descens de gairebé dos metres». Un company va mirar per la finestra i li va dir que veia foc i fum sobre ells i milions de peces de paper caient per la finestra. Hingson, cec de naixement, es va adonar que Roselle, la seva gossa guia, estava tranquil·la, sense donar indicacions de nerviosisme. «Això em va dir que fos el que fos el que estigués passant no era tan urgent com per no poder evacuar de manera ordenada», recorda. «Si ella no tenia por jo no havia de tenir-la. I no dic que no en tingués, per descomptat estava espantat, però la vaig utilitzar per mantenir-me concentrat en lloc de deixar que em dominés».

Mentre a altres els dominava la por, Hingson va posar a funcionar tot el que la seva discapacitat física li havia donat d’avantatge. Perquè des que va començar a treballar a les Torres Bessones havia estat aprenent què fer en cas d’emergència, com moure’s pel World Trade Center, i cada dia investigava, parlava amb els responsables de seguretat o els agents de la Port Authority i els bombers, es preguntava si hi havia alguna cosa més que havia de saber o alguna cosa nova que havia d’explorar. Va desenvolupar l’actitud que «pots lluitar amb qualsevol cosa que passi, només necessites la informació» i, quan va arribar l’emergència, «aquesta mentalitat es va activar».

Hingson i Roselle van baixar per les escales, creuant-se amb els bombers que pujaven en aquest recorregut cap a un infern vertical que va acabar causant la mort a 343 d’ells. Quan va caure la torre sud, encara estava molt a prop i tothom va començar a córrer. «Vaig estar més preocupat que en cap moment però fins i tot llavors em vaig concentrar perquè havia de seguir donant les ordres a la meva gossa Roselle», recorda.

Hingson encarna diverses de les lliçons que el doctor Luis Rojas Marcos assegura que es van aprendre en aquells atemptats. «Les persones que posen el control dins d’elles, que es diuen a si mateixes que poden fer alguna cosa per superar el moment i confien en les seves facultats, sobreviuen més que aquelles que diuen que sigui el que Déu vulgui, això és qüestió de sort», explica el psiquiatre, que veu impossible no recordar els atemptats en aquest aniversari sense posar-los sota la lent d’un altre cop que ha ressuscitat «el sentiment i la idea de vulnerabilitat que Nova York va adquirir l’11-S», la pandèmia.

Viu per una qüestió de minuts

Rojas Marcos, que viu a Nova York des de 1968, estava llavors al capdavant del sistema públic d’hospitals de la ciutat i va viure els atemptats perillosament a prop, ja que va arribar a un dels llocs de comandament que els bombers van establir al WTC abans que tres minuts després de les nou del matí impactés el segon avió contra la torre Sud i només per qüestió de minuts, en anar a fer una trucada des d’un telèfon fix davant el col·lapse de la xarxa de mòbils, va evitar ser-hi quan aquesta torre es va esfondrar 56 minuts després.

Nens testimonis de l’horror

Lila Norsdtrom el 2001 estudiava a l’institut Stuyvesant a Tribeca, a prop de les Torres, un on milers de nens es van convertir en testimonis directes de l’horror. També un al qual, setmanes després dels atemptats, les autoritats van dictaminar que era segur tornar, malgrat que les condicions de l’aire deixessin conseqüències letals o greus en milers de persones, des dels treballadors que van participar en la neteja de la zona zero a gent com Nordstrom, que era asmàtica, i els seus companys.

Per això ella va crear StuyHealth, una organització que fa anys que lluita per assegurar cobertura mèdica sota el Programa de Salut del World Trade Center als joves als quals va impactar físicament i emocional l’11-S. No és fàcil, i menys en un país amb un sistema sanitari complicat. L’estrès posttraumàtic és un dels diagnòstics més comuns en aquest programa, però «moltes vegades és increïblement lent aconseguir aquest diagnòstic». També els que han decidit marxar de Nova York troben dificultats perquè els metges vinculin els seus problemes físics amb l’11-S.