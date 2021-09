El ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va demanar no banalitzar els delictes d’odi perquè un jove hagi denunciat falsament haver patit una agressió homòfoba a Madrid i creu que no ha de dimitir per les manifestacions que ha realitzat sobre aquests fets.

El jove de 20 anys que va denunciar haver patit una agressió homòfoba diumenge passat al barri madrileny de Malasaña per part de vuit encaputxats va reconèixer dimecres davant la policia que les ferides van ser consentides mentre mantenia relacions amb una altra persona.

En declaracions als periodistes ahir després d’inaugurar una caserna de la Guàrdia Civil a Villalbilla (Madrid), Grande-Marlaska va negar que s’hagués «guardat» la informació.

«Evidentment, vaig saber ahir (dimecres) a mitja tarda, quan va declarar el denunciant sobre els fets, que va modificar la seva declaració, i bona prova d’això és que immediatament el mateix Ministeri d’Interior, sent coneixedor del que aquest assumpte havia atret l’opinió pública, va donar la notícia i va exposar el que havia esdevingut en el desenvolupament de la investigació», va assegurar.

Sobre la petició dels partits de l’oposició que dimiteixi per aquest episodi va assegurar que «jo l’única responsabilitat que assumeixo és la de seguir treballant, i el que em preocupa molt és que, davant d’un esdeveniment com aquest, sembla ser que tothom oblida que s’han incrementat els delictes d’odi en l’últim any en un deu per cent». I va afegir: «A mi el que em sembla greu és que banalitzem una cosa tan important com aquests fets que ens haurien de preocupar a tots, perquè impliquen i determinen un atac al que és la base d’una democràcia, que són els drets humans, les llibertats fonamentals i la dignitat de les persones».

Per part seva, el president del Govern, Pedro Sánchez, va demanar que el fals testimoni que va presentar aquest jove no impedeixi «veure la realitat» i va assegurar que «els delictes d’odi cap a les persones LGTBI s’han incrementat». Per això, el cap de l’executiu mantindrà la reunió d’urgència de la comissió de seguiment del pla contra els delictes d’odi divendres que ve.

«És veritat que hem conegut que va ser una denúncia falsa la que es va produir en relació amb aquest fet, però aquesta denúncia falsa no pot impedir descriure el que és veritat, la realitat que pateixen persones de diferents orientacions sexuals pel fet de ser com són», va assenyalar Sánchez, tot destacant el compromís del Govern en la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI i prometent que «seguirem posant sobre la taula mesures i instruments per frenar aquest increment, per desgràcia, de delictes d’odi».

En tot cas, les dades estadístiques no sempre coincideixen amb la percepció que es viu a la societat. Les dades sobre el 2020 de la Fiscalia «posen de manifest una apreciable disminució en el nombre de diligències d’investigació i procediments judicials» pels delictes d’odi en relació amb el 2019, però l’explicació es troba en la pandèmia, perquè es van produir amb un ritme similar al de l’any anterior quan es van aixecar les restriccions de mobilitat. Aquests delictes van experimentar «un clar augment» a través de les xarxes socials.