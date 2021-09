El Tribunal Constitucional es prepara per pronunciar-se contra el segon estat d’alarma a partir d’una ponència en la qual es proposa declarar la seva inconstitucionalitat, com es va fer amb el primer, encara que per diferents raons. La sentència que va declarar al juliol inconstitucional l’estat amb què el Govern de Pedro Sánchez es va enfrontar en un primer moment a la pandèmia entenia que la limitació de drets que es va establir suposava en realitat una suspensió, i això només podia acordar-se amb un estat d’excepció. En aquesta ocasió, en canvi, el motiu de la inconstitucionalitat es centrarà, si s’accepta el criteri del ponent, en l’absència de compareixences per part de l’executiu per explicar la seva evolució.

L’alt tribunal ha assenyalat que l’assumpte no serà tractat en el ple de setembre, previst per a la setmana que ve, perquè van quedar recursos pendents en la sessió prèvia al descans estival. De fet, encara no han començat les deliberacions entre els magistrats, que ni tan sols compten amb el text íntegre de la ponència del magistrat Antonio Narváez.

La sentència no es dictarà fins almenys octubre, però la previsió és que suposi un nou cop per al Govern de Sánchez.