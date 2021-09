Joe Biden i Xi Jinping no parlaven des de la vigília de l’any nou xinès, amb el primer encara acomodant-se a la Casa Blanca i una urgent agenda interna. Ho han tornat a fer set mesos després a petició de Biden, desesperat per l’absència d’avenços dels seus subalterns. Van cridar l’atenció els retrets d’aquella cimera de març a Washington entre Wang Yi i Antony Blinken -els màxims representants diplomàtics- i tampoc Pequín i Washington s’han posat d’acord en les últimes setmanes sobre l’estratègia a l’Afganistan. El context, doncs, exigia més compromisos d’entesa per frenar el deteriorament que resolucions concretes. La conversa va ser «sincera, profunda i extensa», segons va descriure la premsa xinesa.