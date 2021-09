El jove de 20 anys que va reconèixer haver-se inventat l’agressió homòfoba de Madrid va llançar un missatge a la comunitat LGTBI durant la seva declaració davant la policia dimecres passat: «Vull dir a tot el col·lectiu gai, especialment als de Madrid, que segueixin sent forts i rebels. Segurs però previnguts, a discoteques i en l’ús d’aplicacions de cites, que s’assegurin que queden amb persones de confiança. Però que tinguin clar que no hi ha vuit assaltants com els que vaig dir al principi».

Després de reconèixer que havia fingit el suposat atac per ocultar a la seva parella que havia acudit a un pis per mantenir relacions sexuals consentides amb dos homes, el denunciant va afegir que no vol «que hi hagi por als carrers per una banda organitzada» i va demanar «que s’esborri el que han publicat sobre mi des del passat diumenge», data en què va declarar davant la policia que vuit encaputxats l’havien assaltat a la porta de casa seva, al barri madrileny de Malasaña.

En la seva segona declaració, el jove, un ciutadà d’origen francès i nacionalitat espanyola, de 20 anys i amb antecedents per robatori, va afegir que fins i tot les ferides que tenia al seu cos van ser consentides per ell: «Les dues persones amb les que estava em van trencar la gorra, la samarreta i em van fer els talls. Va ser consentit, no vull donar detalls ni testificar sobre aquestes persones».

El denunciant va realitzar pràctiques sadomasoquistes en el passat. De fet, la setmana passada encara hi havia un anunci amb les seves dades en una pàgina web de prostitució masculina, segons van explicar fonts de la investigació. La investigació policial va localitzar una antiga parella seva que ara viu a Alemanya i els va ratificar aquesta dada. També, que tots dos havien passat un any junts a Berlín, on aquest home l’havia iniciat en aquest tipus de pràctiques sexuals.

En la seva primera declaració, el jove va assegurar que l’havien atacat vuit persones encaputxades a les quals va deixar entrar al seu portal i que el van insultar mentre l’agredien. Fins i tot va apuntar davant la policia que podia tractar-se d’un grup de «llatins» pel tipus d’insults i el to de les veus que havia escoltat. Per aquest motiu a la investigació es van sumar els especialistes en bandes llatines de la Policia Nacional.

La difusió de la denúncia va generar un debat polític i una mobilització ciutadana contra els delictes d’odi i les agressions homòfobes. Partits polítics i personatges coneguts es van embrancar en discussions i responsabilitats.