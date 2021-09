La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va reivindicar ahir la seva candidatura per a presidir el PP a la regió perquè és «dona» i pot fer «dues coses a la vegada», tot i que «per sobre de tot» es declara dirigent autonòmica.

«Per sobre de tot soc presidenta de la Comunitat de Madrid, em dec a les meves responsabilitats de Govern i tot el que faré serà sempre en aquesta direcció. Ara bé, com la resta dels presidents autonòmics del PP, soc dona i puc fer dues coses a la vegada», va defensar en el marc de la seva visita a la Feria del Libro de Madrid. Així mateix, la dirigent autonòmica va assegurar que pot «perfectament» traslladar «la il·lusió del 4 de maig de les urnes també a un partit que ara s’enfronta a les municipals [maig del 2023] i unes generals [sense data]». Per això, va apel·lar a la «normalitat» perquè el PP madrileny és l’únic on el president no és el candidat a la comunitat autònoma.

La presidenta també va deixar clar que l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, és «el seu amic i company» i tots dos són un «gran equip» perquè treballen «amb absoluta lleialtat, confiança i complicitat». «Això està per sobre de tot i és el que apel·laré en tot moment. El que vull és normalitat i, com fan la resta de presidents autonòmics, gestionar amb la resta d’ajuntaments i que el millor alcalde tingui absoluta llibertat per a continuar treballant com ho està fent fins al moment», va insistir. La presidenta ha fet un pas endavant per a presentar-se al congrés, que se celebrarà, com aviat, al maig de l’any vinent.