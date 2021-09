Societat Civil Catalana (SCC) ha iniciat una campanya de recollida de signatures per demanar al Parlament que es traslladi la Diada Nacional de Catalunya al 23 d'abril. L'endemà de la Diada de l'Onze de Setembre, l'entitat constitucionalista ha lamentat que hagi deixat de ser una jornada "de tots els catalans". "Fa anys que ha estat segrestada pels grups independentistes i nacionalistes radicals", han subratllat. Per això, SCC aposta per substituir la data "partidista" i de "record bèl·lic" per una jornada "inclusiva, cívica i cultural" que representi tots els catalans com Sant Jordi. SCC ha habilitat un portal web per recollir signatures i promet fer-les arribar a tots el grups de la cambra catalana.