Va néixer com a Ana María, després va ser Anney i ara aspira a convertir-se en la primera dona presidenta de França. L’alcaldessa de París, Anne Hidalgo, liderarà la candidatura del Partit Socialista (PS) a les eleccions franceses d’abril de 2022. Ho va anunciar ahir a Rouen. Les seves principals banderes ideològiques? El republicanisme, la feina i l’ecologisme.

Hidalgo, de 62 anys, va heretar la seva defensa dels valors republicans del seu pare Antonio, que va emigrar a França per fugir de la fam del franquisme. Nascuda a San Fernando (Cadis) el 1959, la seva família va creuar els Pirineus a principis dels seixanta. El seu avi matern ja s’havia exiliat a França al final de la Guerra Civil i en tornar a Espanya havia estat empresonat i condemnat a mort per la seva militància republicana, encara que la pena no es va executar. Aquestes arrels espanyoles han marcat la seva biografia personal i política.

«Vaig néixer a Espanya, vaig arribar a França quan tenia dos anys i mig i vaig créixer a Lió», explica la candidata socialista en una entrevista publicada recentment al setmanari Le Point. Davant l’estigma d’encarnar la «baronessa de París», una ciutat en què les classes mitjanes i superiors resulten predominants i els obrers gairebé han desaparegut, Hidalgo reivindica els seus orígens modestos. «Quan el meu pare o el meu oncle, que eren paletes, m’ensenyaven les cases que havien construït, es mostraven orgullosos d’això», recorda l’alcaldessa, que vol fer d’una millor valorització dels salaris i del treball un dels puntals de la seva projecte nacional.

Encara que va aprovar les oposicions d’inspectora laboral, Hidalgo va desenvolupar bona part de la seva carrera als despatxos de les institucions i del Partit Socialista. A mitjans dels noranta va formar part dels gabinets de diversos ministeris durant el Govern de Lionel Jospin, un dels seus referents. Des de 2002, es va convertir en la mà dreta de l’alcalde parisenc Bertrand Delanoë, que una dècada després la va designar com la seva successora. La seva victòria a les municipals de 2014 la va convertir en la primera dona a dirigir l’Ajuntament de París. Però els seus inicis com a alcaldessa van estar marcats pels dubtes que suscitava la seva condició d’«hereva».

Una de les claus de la seva victòria van ser les seves polítiques valentes en matèria d’ecologia. Va prohibir la circulació de vehicles dièsel a partir de 2024 i recentment va reduir a 30 quilòmetres la velocitat màxima en la majoria de carrers de la capital.