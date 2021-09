Una infermera amb mascareta tanca una finestra i empeny una dona gran en cadira de rodes dins del que sembla una residència de la tercera edat. Una nena s’enfila a la barana del pont sobre unes vies de tren temptada pel suïcidi, s’intueix. «M’arriba molt menys aire», diu un nen amb mascareta mirant a la càmera. Una anciana és forçada a sotmetre’s a una prova nasal de coronavirus. Agents antiavalots carreguen i detenen manifestants en les marxes contra les restriccions davant la pandèmia que s’han estat celebrant a Alemanya des de març de l’any passat.

Així comença l’espot electoral de Die Basis (La Base), un jove partit fundat l’estiu de 2020 que pretén entrar al Parlament federal a les eleccions alemanyes del proper 26 de setembre. Els seus motius giren fonamentalment al voltant de les mesures contra la pandèmia i l’impacte en les llibertats individuals: «Si perdem la nostra democràcia i l’estat de dret, ja no hi haurà motius per viure en aquest país». «Crec que la gent no aguantarà molt més el que estan fent amb els seus fills i amb la seva llibertat. I Die Basis és l’única força que diu: volem oferir l’alternativa», indiquen.

Els quatre candidats del partit que ofereixen les seves raons en el vídeo electoral són figures rellevants. Viviane Fischer és jurista i fins fa poc popular pels seus dissenys de barrets. Reiner Fuellmich és advocat i propietari d’un bufet que presenta -sense gaire èxit- demandes col·lectives contra les restriccions. Tots dos són cofundadors de l’anomenada «Comissió Corona», una organització no governamental que pretén suplir el paper d’una comissió parlamentària per investigar la gestió d’un virus la letalitat i mortalitat del qual consideren «similars a les d’una grip».

Sucharit Bhakdi i Wolfgang Wodarg són dos metges crítics amb les mesures del Govern federal i convertits en herois dins el moviment Querdenken («Pensament transversal») i entre els negacionistes de la pandèmia. El primer és un microbiòleg i escriptor supervendes que s’enfronta a acusacions de banalització de l’Holocaust i el nacionalsocialisme. «El poble jueu ha convertit el seu propi país en alguna cosa pitjor del que va ser Alemanya», va dir sobre Israel en una entrevista. Wodarg va ser parlamentari federal durant 15 anys pels socialdemòcrates de l’SPD.

Die Basis va néixer durant les protestes iniciades a la primavera de l’any 2020 arran de les primeres restriccions. Sota el nom inicial de Resistència 2020, alguns dels seus membres van decidir reorganitzar-se i fundar el Partit de la Democràcia de Base d’Alemanya (Die Basis, en la versió abreujada del seu nom).

El seu programa electoral es resumeix en «quatre pilars»: la llibertat, la limitació del poder, el «tracte respectuós» i la «intel·ligència col·lectiva». Aposta per més participació directa de la ciutadania, la celebració regular de consultes ciutadanes i la limitació dels mandats polítics. El seu programa també conté elements de l’antroposofia, l’esoterisme i la cultura Waldorf.

Partit «prepolític»

«El principi del partit és més humanista que polític, és un partit prepolític. Per això no és de dretes ni d’esquerres. Per exemple, permetre diferents models de família o imposar més impostos a Amazon no és d’esquerres ni de dretes, sinó sentit comú», assegura Fernando Dimeo, membre de l’executiva de la federació berlinesa de Die Basis.

Dimeo és un metge d’origen argentí que resideix a Alemanya des de fa més de 30 anys i que reconeix que a Die Basis segueix sense haver-hi consens sobre la pandèmia: «Hi ha gent que diu que tot és una conxorxa i que es resisteix a fer servir una mascareta, i una altra com jo, que treballa amb pacients de risc i a la qual no li sembla bé aquesta posició ».

A Alemanya hi ha una mica més d’un 60% de la població completament immunitzada. I no és precisament la manca de dosis el que ha impedit que aquest percentatge sigui més gran. Die Basis busca capitalitzar electoralment aquesta desconfiança. Actualment, cap enquesta electoral li dóna més d’un 3% d’intenció de vot.