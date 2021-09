La Policia del Capitoli, a la capital nord-americana, va anunciar dissabte que ha recomanat prendre mesures disciplinàries contra sis agents per la seva conducta durant l’assalt a l’edifici del Congrés, el passat 6 de gener, quan unes 800 persones seguidores de l’aleshores president Donald Trump volien impedir que es ratifiqués la victòria de Biden.

Investigacions internes

L’agència va obrir 38 investigacions internes després de rebre denúncies de suposada negligència, i va poder identificar els policies implicats en 26 dels casos. Va concloure que en 20 d’ells «no hi va haver negligència», mentre que en el cas de sis, als quals no va identificar, sí era recomanable una «acció disciplinària».

Tres d’aquests sis agents seran sancionats per la seva «mala conducta», mentre que un altre ho serà per la seva «falta de compliment d’ordres», un cinquè per «declaracions inapropiades» i un sisè per «distribució inadequada d’informació», establia un comunicat.

A més, la Policia del Capitoli va anunciar que l’oficina del fiscal general dels EUA per a la capital nord-americana «no va trobar proves suficients que cap dels agents cometés un crim».

Per últim, el cos policial va afegir que encara té pendent de resoldre una última investigació interna, sobre un agent acusat tant «d’actuació poc satisfactòria» com de «conducta impròpia».