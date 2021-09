El congrés per elegir el nou president o presidenta del PP de Madrid no se celebrarà fins al proper any (a la seu assenyalen el mes de maig), però l’anunci d’Isabel Díaz Ayuso que es presentarà ha posat en guàrdia Pablo Casado per por al fet que qüestioni el seu lideratge. Esperanza Aguirre, que va ser presidenta de la comunitat i també del partit, com ara reclama Ayuso, va assegurar a El Mundo que la cap de l’executiu tindrà el seu suport a les primàries. «La meva opinió és que José Luis Martínez Almeida no es presentarà. I el que ell diu és que els de Gènova l’estan empenyent. Potser és veritat, perquè alguns chiquilicuatres que tenen per aquí darrere a Gènova i Almeida és el que van dient», va assenyalar.

La resposta va arribar del secretari general, Teodoro García Egea. Reponent a una pregunta sobre els qualificatius d’Aguirre, va dir: «Ha de venir poc per aquí, la convidaré aviat perquè vegi que hi ha gent treballant, per construir un projecte que Espanya necessita. I hi ha un assumpte en el qual jo coincideixo amb ella, i és que el que va destrossar el PP de Madrid va ser la corrupció. És una cosa que nosaltres mai permetrem».