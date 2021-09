Dos bombers de l’Agència de Medi Ambient de la Junta d’Andalusia van resultar ferits diumenge durant les tasques d’extinció de l’incendi provocat a Sierra Bermeja, a Màlaga. Els dos efectius presenten ferides de consideració lleu i una evolució favorable. Un d’ells ja ha estat donat d’alta i l’altre es trobava a l’hora de tancar aquesta edició en Observació d’Urgències, a l’espera dels resultats d’unes proves mèdiques.

Durant el diumenge, dos dels gairebé mil efectius que treballen en les tasques de contenció de foc propagat a Sierra Bermeja van resultar ferits mentre intentaven sufocar les flames. Tot i que les ferides presentades van ser de consideració lleu, tots dos bombers van ser traslladats fins a l’Hospital Costa del Sol per ser examinats.

L’evolució durant la nit va ser favorable i un d’ells ja ha estat donat d’alta, van explicar fonts de l’Infoca. L’altre, per la seva banda, continuava en Observació d’Urgències a l’espera dels resultats d’una placa, va assenyalar la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Desenvolupament Sostenible, Carmen Crespo.

L’incendi forestal de Sierra Bermeja ha cremat ja més de 7.780 hectàrees i ha causat la mort d’un bomber de l’Infoca. Tot i l’incident de diumenge amb aquests dos efectius, les tasques d’extinció van continuar i les condicions «han deixat treballar, el que és una bona notícia, ja que s’ha pogut entrar amb profunditat en les quatre àrees de treball planificades», va informar la Direcció d’Extinció del Pla Infoca.

Durant el dia d’ahir, 996 efectius i 51 mitjans aeris van lluitar per estabilitzar l’incendi. El director d’Extinció, Juan Sánchez, va explicar que «l’evolució de les últimes hores presenta notícies més esperançadores, però cal ser prudents perquè la previsió és que augmenti el vent».

Accident d’helicòpter

Un dels helicòpters Superpuma del Pla Infoca que està treballant en les tasques de contenció i extinció de l’incendi de Sierra Bermeja va patir un accident mentre sobrevolava una de les zones afectades per les flames. Afortunadament, dels 19 ocupants, tots estan bé i no es van lamentar danys personals.

Segons va traslladar la Junta, l’accident es va produir en aix ecar-se un núvol de pols formar pels treballs de la maquinària pesada, que va impedir la visibilitat del pilot de l’helicòpter, de manera que l’aparell va acabar topant contra un arbre i va caure al terra.

Incendi intencionat

D’altra banda, la Fiscalia General de l’Estat va explicar que el Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil i els agents forestals han traslladat al Ministeri Públic la detecció de «diversos focus inicials» de l’incendi de Sierra Bermeja «originats de forma pràcticament simultània i propers a sengles punts d’una carretera poc transitada, amb possibilitat d’estacionament de vehicles, que poden apuntar a una etiologia intencional». En tot cas, la Fiscalia va indicar que encara no hi ha «dades suficients sobre la possible autoria» de l’incendi, segons Efe.

La Fiscalia va posar en coneixement, segons es desprèn de les primeres dades de les investigacions que s’han traslladat al fiscal de sala, tant per la Unitat de Seprona de la Guàrdia Civil Adscrita com pels agents forestals adscrits, de l’existència de diversos focus inicials del mateix, originats de forma pràcticament simultània i propers a sengles punts d’una carretera poc transitada, amb possibilitat d’estacionament de vehicles, que poden apuntar a una etiologia intencional.

Recordant que la superfície afectada per les flames «supera en aquesta data les 7.000 hectàrees», indica que «tenint en compte l’especial complexitat d’aquestes tasques d’investigació, per la pròpia naturalesa dels fets i donada la prioritat en aquests moments de les tasques d’extinció, no es disposa fins al moment de dades suficients sobre la possible autoria».