L’anunci dels socialistes que l’ara vicepresidenta segona de la Mesa del Parlament, Eva Granados, anirà al Senat a liderar el grup del PSOE deixa el màxim òrgan de la cambra amb una vacant que pertocaria al PSC. En aquest sentit, la direcció dels socialistes catalans ha escollit la diputada Assumpta Escarp per substituir Granados a la vicepresidència de la Mesa, tal com van confirmar del PSC a l’ACN. El canvi, però, encara està en l’aire, donat que primer s’ha de votar al ple del Parlament la designació de Granados com a senadora i, quan previsiblement deixi la seva acta a la cambra catalana, que el grup parlamentari del PSC avali en nom d’Escarp i posteriorment ho voti el ple del Parlament.

Si tot va com està previst, els canvis es farien durant els dos propers plens del Parlament. Si res canvia, a més, Granados deixarà la seva acta de diputada per a centrar-se en el Senat, tot i que els dos escons són compatibles. En aquest cas, el PSC dona per fet que Mireia Dionisio (militant del PSC des de 2003, primera secretària del partit a Mollet del Vallès i primera tinent d'alcaldia d'aquest municipi) seria qui entraria a la cambra com a nova diputada.