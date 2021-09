La Fiscalia va recórrer davant del Tribunal Suprem l’absolució de l’activista Tamara Carrasco, integrant dels CDR jutjada per incitació a desordres públics. Carrasco va ser absolta primer pel jutjat penal número 25 de Barcelona, l’octubre de l’any passat, i més tard, el 22 de gener d’aquest any, per l’Audiència de Barcelona, en resposta a un primer recurs de la Fiscalia. En la sentència original, que no veu delicte en l’actuació de Carrasco, la jutgessa criticava durament la investigació de la Guàrdia Civil.