El Govern va aconseguir els suports necessaris per convalidar ahir al Congrés el decret aprovat el passat agost per prorrogar fins al proper 31 d’octubre l’anomenat «escut social», que inclou, entre d’altres, mesures com la suspensió dels desnonaments sense alternativa habitacional per a famílies vulnerables, la moratòria en el pagament de lloguers i la prohibició de talls de llum, aigua i gas.

Durant el debat de convalidació, la majoria de grups van avançar el seu suport a aquestes mesures que estan vigents des de la seva aprovació però encara necessitaven la ratificació de la cambra. Això sí, gairebé tots van titllar el decret de «pegat» i van exigir al Govern reformes estructurals en matèria energètica o d’habitatge. Només van avançar el seu vot en contra Vox i Ciutadans.

El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, es va estrenar en el ple del Congrés defensant aquest decret llei, el títol del qual ja és, segons va comentar, «una declaració d’intencions» de l’acció d’aquest Govern davant d’una crisi: impulsar el creixement econòmic i garantir la cohesió social «sense deixar ningú enrere».

En concret, el decret prorroga la suspensió dels desnonaments sense alternativa habitacional a les persones en situació de vulnerabilitat; la prohibició de talls de subministrament d’aigua, llum i gas; l’ampliació del dret a l’abonament social per a determinats col·lectius en situació de vulnerabilitat i l’ampliació de la sol·licitud de pròrroga del contracte de lloguer durant un termini màxim de 6 mesos.

També hi apareixen les mesures sobre grans propietaris, de manera que quan l’inquilí es trobi en situació de vulnerabilitat i l’arrendador sigui una empresa o entitat pública d’habitatge o un gran tenidor -persona física amb més de deu vivendes-, podran sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda.

Igualment, l’«escut social» contempla la consideració com a essencials dels serveis de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere, incloent els serveis d’informació 24 hores, els serveis d’acollida i el sistema de seguiment del compliment de mesures cautelars.

Aquestes mesures, segons va destacar Bolaños, no només demostren que la «credibilitat» del Govern en aquesta matèria és «indiscutible», sinó que avancen la seva voluntat d’enfortir aquestes polítiques perquè la recuperació econòmica arribi de manera «ràpida» i «justa» a les classes mitjanes i treballadores, i a tots els territoris i sectors.

Dit això, el ministre es va dedicar a contrastar l’acció de l’executiu actual amb l’anterior, del PP, davant les dues crisis econòmiques que han afectat el país en els últims deu anys i que, segons el seu parer, evidencia «les dues formes de governar». «La sortida de l’anterior crisi financera va ser lenta, injusta i incompleta, i la d’aquesta està sent ràpida i justa», va destacar.