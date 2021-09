Un home de 52 anys va degollar ahir la seva dona, de 40 anys, a la localitat alacantina de Vila Joiosa i posteriorment es va treure la vida llançant-se des d’un pont. El Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU) va rebre l’avís d’un possible suïcidi i fins al lloc hi va acudir una unitat de SAMU que va confirmar la mort de l’home. En sospitar que podria tractar-se d’un cas de violència de gènere, agents de la Guàrdia Civil es van desplaçar a al domicili familiar, on van trobar la dona.