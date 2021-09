L’administració d’una dosi de reforç de la vacuna contra la covid a tota la població no és una cosa «apropiada» en aquest moment de la pandèmia a causa de l’alta eficàcia de les actuals vacunes per prevenir la covid greu, inclosa la variant delta, segons un estudi internacional publicat ahir a la revista The Lancet.

La investigació, realitzada per un equip internacional en què han participat científics de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i d’altres institucions, examina les dades de totes les proves clíniques i estudis observacionals publicats. A partir de la seva anàlisi, els experts constaten que les vacunes existents «segueixen sent altament efectives contra la malaltia greu», fins i tot la produïda per les variants de més risc.

Segons una mitjana dels resultats obtinguts en estudis observacionals, la vacunació actual mostra una eficàcia del 95% contra la malaltia greu, tant per la variant delta com per l’alfa, i d’un 80% contra el contagi per qualsevol d’elles. En tots els tipus de vacunes i variants, la protecció és més elevada davant de la malaltia greu que davant la lleu, apunten els científics.

Els autors afegeixen que, si bé se sap que les vacunes són una mica menys efectives contra la covid asimptomàtica i la transmissió, en les poblacions amb alt índex d’inoculacions és la minoria de no vacunats el principal vector de contagis, així com el grup amb més risc de patir una covid greu.

Els experts destaquen que, fins i tot si els anticossos contra el virus en persones vacunades baixen després d’un temps, això «no necessàriament significa una reducció de l’eficàcia de les vacunes contra la malaltia greu». Això podria ser, afegeixen, perquè la protecció contra una covid virulenta «està intervinguda no només per les respostes d’anticossos, que poden ser a curt termini en algunes vacunes, sinó també per les respostes (immunes) memoritzades i la immunitat mitjançant cèl·lules, que generalment duren més».

No hi ha declivi de la protecció

«Presos en conjunt, els estudis disponibles no aporten proves creïbles que estigui havent-hi un declivi substancial de la protecció contra la malaltia greu, que és el principal objectiu de la vacunació», afirma una de les autores de l’estudi, Ana María Hainaut-Restrepo, que va afegir que si les vacunes s’administren on són més necessàries, això «podria accelerar la fi de la pandèmia».