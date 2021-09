El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que el Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts noves mesures per rebaixar el rebut de la llum. A la rebaixa fins a final d'any de l'IVA del 21 al 10% i la suspensió de l'impost sobre el valor de producció d'energia elèctrica també fins a final d'any (un 7%), s'hi afegirà ara una rebaixa del 5,1% al 0,5% de l'impost especial de l'electricitat. També ha anunciat que detraurà 650 milions d'euros del CO2 no emès a les empreses elèctriques i que farà el mateix amb les de gas per revertir-los a la ciutadania i així "frenar i topar" el rebut de la llum i del gas. "No és raonable que les empreses tinguin aquests beneficis extraordinaris", ha dit Sánchez. "Tots hem de fer un esforç".