Lluny de retrocedir davant les reticències de la direcció nacional del PP, Isabel Díaz Ayuso ha doblat la seva aposta per liderar el partit a Madrid i va demanar celebrar aviat el congrés per donar «normalitat» a l’organització, mentre a Gènova el malestar és cada dia més evident. El desacord, que ha crescut en l’última setmana, podria fins i tot immortalitzar-se en una foto: la de l’absència de Díaz Ayuso a la taula de presidents autonòmics de la convenció nacional del PP el 2 d’octubre a València. Si finalment el seu viatge als Estats Units fa que no hi assisteixi, serà l’única que quedi fora de la instantània.

Després que el president del PP, Pablo Casado, introduís en la pugna pel poder de la formació l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta madrilenya va deixar enrere la cautela inicial amb la qual, després de confirmar la seva candidatura, evitava el debat orgànic. Amb el Palau de Fuensalida, a Toledo, com a escenari, va deixar anar divendres l’argument amb el qual des del seu entorn apuntalen la seva decisió: el de Madrid és l’únic partit que no està liderat per un president autonòmic i l’objectiu és tornar a la normalitat .

Ayuso va explicar els motius per presentar-se després que Gènova optés per la tercera via: que un tercer -ni alcalde ni presidenta- lideri l’organització per assegurar que les tasques de govern no treuen força al partit. «Soc dona i puc fer dues coses alhora», va replicar la presidenta, i dilluns va buscar marcar els temps, quan va demanar que el congrés sigui aviat perquè els candidats a alcalde que triï la nova direcció tinguin temps de consolidar-se abans de les eleccions de 2023. Per desmuntar l’argument de Gènova, Ayuso va utilitzar més dades: els millors resultats del PP madrileny els va aconseguir Esperanza Aguirre en ple 15-M, quan era presidenta de la Comunitat de Madrid i del partit. També Aguirre ho va recordar en una entrevista a El Mundo.