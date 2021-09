El Jutjat d’Instrucció número 52 de Madrid ha obert diligències prèvies contra el jove que va denunciar haver patit la falsa agressió homòfoba de Malasaña (Madrid) per la presumpta comissió d’un delicte de simulació de delicte. L’obertura de diligències prèvies es produeix després de rebre l’instructor l’atestat policial amb les dades aportades després de confessar el noi que havia falsejat el seu testimoni per evitar que la seva parella descobrís una infidelitat.

Aquest mateix jutge ja va obrir diligències quan va rebre el comunicat de lesions de la suposada agressió que assegurava haver patit el denunciant al portal de casa a mans de vuit homes encaputxats, una història que va resultar ser falsa.

El cas va fer un gir completament després que la falsa víctima confessés a la policia que va interposar una denúncia simulada a instàncies del seu xicot, que desconeixia el que havia passat, i per ocultar-li que les laceracions que tenia al gluti van ser fruit d’una pràctica masoquista consentida amb dos homes més.

Les diligències s’obren per una simulació de delicte, que implica multa d’entre sis i dotze mesos. El cas es podria dirimir en un judici de faltes, que podria celebrar-se d’aquí a uns mesos.

L’article 456 del Codi Penal estableix que el delicte de denúncia falsa es refereix als que, «amb coneixement de la seva falsedat o temerari menyspreu cap a la veritat, imputin a alguna persona fets que, si fossin certs, constituirien infracció penal, si aquesta imputació es fes davant funcionari judicial o administratiu que tingui el deure de procedir al seu esbrinament».

El ministre d’In terior, Fernando Grande-Marlaska, va demanar la setmana passada no banalitzar els delictes d’odi per aquesta denúncia falsa, de la mateixa manera que va afirmar que no dimitiria per la seva reacció a aquests fets.