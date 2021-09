Va ser durant el darrer congrés de Rússia Unida, el partit oficialista la popularitat del qual es troba sota mínims, celebrat a Moscou a finals del mes d’agost. Esmenant la plana als ponents i arrogant-se el paper de defensor dels pensionistes, el sector més desfavorit de la societat, el president Vladímir Putin va pujar a la tribuna d’oradors i va prometre als gairebé 50 milions de jubilats russos una substanciosa paga addicional per al present exercici.

«Un increment de la pensió de 1.000 rubles (11,6 euros) no és suficient», va proclamar el líder del Kremlin. «Proposo pagar als pensionistes aquest any una paga extra de 10.000 rubles» (uns 117 euros), va continuar. Agents de policia, militars i cadets dels serveis de seguretat, un dels pilars bàsics de l’Estat rus, també van estar presents a l’aclamada intervenció del màxim mandatari rus. En aquest cas, rebran un bo de 15.000 rubles (174 euros) independentment del grau que ostentin els seus beneficiaris. «Tothom ha de ser igual, com a la sauna», va dir el president en un dels seus acostumats discursos populistes.

Efectivitat de la mesura

Això sí. Tant en el cas dels ciutadans de més edat com en el de les forces de seguretat, els desemborsaments no es realitzaran de forma immediata, sinó que hauran d’esperar setmanes o fins i tot mesos, després de la celebració de les eleccions legislatives previstes per al proper cap de setmana. Serà el nou executiu sorgit després dels comicis l’encarregat de gestionar el paquet financer, que s’ha de liquidar «abans del final d’any», va explicar el mandatari. Es calcula que més d’un terç de la població es veurà beneficiada per una decisió que costarà a les arques públiques russes una suma equivalent a 5.800 milions d’euros.

Què pensa l’oposició?

Immediatament, veus opositores van alçar la veu i van denunciar la decisió com una manifesta maniobra de buscar el suport dels votants, justament quan els sondejos d’opinió situen el suport a Rússia Unida en el 27%, la xifra més baixa dels últims tres lustres. «El principal objectiu de les pagues extra consisteix a garantir la lleialtat de l’electorat cap a Vladímir Putin i Rússia Unida», opina Dmitri Kolezev, comentarista habitual de l’actualitat russa a la premsa local i estrangera, en un missatge enviat a través de Telegram. «Es tracta de recordar a la generació de més edat que el Govern valora el seu suport i es preocupa per ells», continua.

Prevenció de desordres

La prevenció de desordres públics aprofitant la celebració dels comicis és també un factor que tenen molt en compte les autoritats del país a l’hora de decretar aquests ajuts, segons l’analista. «Són uns diners que s’ofereixen als cadets que duen a terme els treballs més bàsics -romandre en els cordons de seguretat- en el cas de grans accions de protesta; el Kremlin tem aquestes accions, i pensa que els períodes postelectorals són els més favorables a que es produeixi una revolució de colors »(com s’anomenen a les revoltes a l’espai postsoviètic), valora Kolezev. I encara que es tracta d’una pràctica comuna durant les campanyes electorals a les regions russes, és la primera ocasió en què aquesta es trasllada «al nivell federal» i inclou «les forces de seguretat», recorda l’expert.

Resultats

Els eventuals resultats d’aquesta política es coneixeran immediatament després del tancament dels col·legis electorals diumenge, quan es coneguin els percentatges de participació. «Alguns poden considerar aquests pagaments com un regal, però altres fins i tot podrien arribar a ofendre’s», conclou Kolezev.