El Regne Unit posposa el control a les importacions de la UE fins al gener

El Regne Unit ha decidit posposar fins l’any que ve la introducció progressiva de controls a les importacions de béns de la Unió Europea, en un context d’escassetat de productes a causa de la pandèmia i a les exigències del Brexit reflectides en el protocol d’Irlanda del Nord.

El país pateix, des de fa mesos, un problema de desproveïment de productes en els supermercats, accentuats per l’escassetat de mà d’obra -especialment en l’àmbit del transport per carretera. La sortida britànica dificulta l’entrada de nous treballadors comunitaris al país. Les pertorbacions provocades per la pandèmia de covid també han potenciat aquesta conjuntura.

En aquest context, després de la sortida completa del país del mercat únic europeu el passat 1 de gener, el proper mes havia d’introduir noves normes sobre la importació de productes d’origen animal procedents de la UE. Amb la decisió del Govern de Boris Johnson, aquestes es retardaran de l’1 d’octubre fins a l’1 de gener de l’any 2022 amb l’objectiu que les empreses tinguin més temps per adaptar-se en un període especialment complex quan comencen a fer provisió d’existències abans de les festes nadalenques. «Volem que les empreses se centrin en la seva recuperació després de la pandèmia en lloc d’afrontar nous requisits a la frontera, fet pel qual hem establert un nou calendari pragmàtic per a la introducció dels controls fronterers complets», va anunciar el ministre encarregat de la implementació del Brexit, David Frost, en un comunicat. «Les empreses tindran ara més temps per preparar-se per a aquests controls, que s’introduiran progressivament al llarg de 2022», va afegir. El Govern va decidir que, tot i que les declaracions i els controls duaners complets s’introduiran l’1 de gener de 2022, les declaracions en matèria de seguretat i protecció, així com els certificats fitosanitaris i els controls físics no començaran a aplicar-se fins a l’1 de juliol de 2022.

«L’anunci d’aquest retard és sensat tenint en compte els problemes actuals per garantir la preparació dels comerciants, la necessitat de construir més llocs de control fronterer i la crisi d’escassetat de personal qualificat», va celebrar William Bain, responsable de política comercial de les Cambres de Comerç Britàniques.

«Però les empreses volen seguretat per part del Govern», va assenyalar, demanant a l’executiu «mostrar com pensa augmentar la preparació del comerç des de la UE per als nous controls».

Així mateix la principal patronal de país, CBI, va considerar que aquest «temps addicional pot ajudar a alleujar la pressió en les cadenes de subministrament abans del tradicionalment atrafegat període nadalenc». «Però l’impacte serà efímer llevat que aquest temps addicional permeti avançar en els reptes als quals s’enfronten les empreses», va destacar el seu director per a Europa, Sean McGuire, instant a flexibilitzar les normes d’immigració quan «la manca d’oferta estigui causada per l’escassetat de mà d’obra».

Per la seva banda l’alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, va demanar ahir la creació d’un «visat de recuperació covid» de durada limitada per ajudar a contractar i formar treballadors europeus per pal·liar l’escassetat de mà d’obra.