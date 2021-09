El govern espanyol i els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, han acordat aquest dijous a la nit apujar 15 euros el Sou Mínim Interprofessional (SMI), fins als 965. La proposta no ha comptat amb el consens de la patronal. L'executiu de Pedro Sánchez s'acosta així a la xifra dels 1.000 euros que suposa el 60% del salari mig estatal i, alhora, una promesa electoral del PSOE, que preveu arribar a aquesta xifra a final de legislatura. L'augment de 15 euros suposa a l'entorn de l'1,6% i s'aplicarà des de l'1 de setembre. El dictamen de la Comissió Assessora per a l'Anàlisi de l'SMI proposava un forquilla d'augment d'entre 12 i 19 euros, amb un valor central de 15 euros el 2021 per assolir fins a un màxim de 1.049 euros mensuals el 2023.