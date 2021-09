La Unió Europea va exhibir ahir al Parlament d’Estrasburg la seva voluntat de girar full a la crisi sanitària, econòmica i social causada per una pandèmia que sembla tenir ja finalment sota control. Ho van escenificar els eurodiputats, que per primera vegada en un any i mig van tornar a omplir l’hemicicle de la capital alsaciana per assistir al discurs de l’estat de la Unió de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i ho va deixar clar la dirigent, qui en un discurs de 65 minuts va destacar els èxits assolits en la lluita contra la covid. «Ho hem fet junts, la Comissió, el Parlament, els 27 estats membres. Com una Europa. I hem d’estar orgullosos», va dir.

«Hem seguit la ciència. Hem complert davant d’Europa i davant del món. Ho hem fet bé, perquè ho hem fet a l’europea i ha funcionat», va afirmar la presidenta de la Comissió, que va advertir de les greus desigualtats en la vacunació, i va anunciar l’enviament de 200 milions de dosis de vacunes més als països africans el proper any.

La dirigent, que durant el seu discurs l’any passat va insistir en la necessitat de posar en marxa una Unió Europea de la salut, va anunciar el primer pressupost per a la nova autoritat sanitària europea encarregada de la preparació i respostes davant emergències sanitàries, la HERA , que serà operativa a partir de gener amb un pressupost de 50.000 milions,