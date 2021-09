El virus de la COVID va agafar l’any passat la Unió Europea amb la guàrdia baixa. Sense subministraments mèdics tan bàsics com guants, mascaretes i equips de protecció individual per contenir la propagació d’una malaltia que ha causat en poc més d’any i mig la mort de més de 750.000 persones només a Europa. Per «prevenir, detectar i respondre amb rapidesa» a aquest tipus de crisis sanitàries, la Comissió Europea va anunciar ahir la creació de la nova Autoritat Europea de Preparació i Resposta davant Emergències Sanitàries (HERA), una nova estructura que donarà més poders a Brussel·les i que mirarà d’anticipar possibles amenaces i emergències sanitàries, millorant i reforçant la recol·lecció d’informació i construint una capacitat de resposta adequada.

«HERA és un altre element cap a una Unió de la Salut més forta i un pas endavant en la nostra preparació de crisis. Amb HERA ens assegurem que tindrem l’equipament mèdic que necessitem per protegir els nostres ciutadans de futures amenaces sanitàries», va explicar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, un dia després que anunciés davant el ple d’Estrasburg una inversió de 50.000 milions fins al 2027 per evitar que «cap virus local torni a convertir-se en pandèmia».

Segons l’executiu comunitari les malalties infeccioses estan creixent a nivell mundial. L’augment de la població i el canvi climàtic augmenten la pressió sobre la terra, la producció alimentària i la salut animal, cosa que per part seva suposa un risc més gran de patògens. La principal tasca d’aquesta nova autoritat, que s’integrarà dins de l’executiu comunitari i que neix de la incubadora posada en marxa el febrer d’aquest any, serà garantir que tant la UE com els Estats membres estan més ben preparats per afrontar una crisi transfronterera com la provocada per la pandèmia.