Carles Puigdemont ha anunciat des de París que denunciarà l'estat espanyol pel presumpte espionatge polític contra ell i el seu entorn a través del programa informàtic Pegasus. Puigdemont ho ha dit a les portes de l'Assemblea Nacional francesa, on ha estat rebut per una desena de diputats dels partits Ecologistes, França Insubmisa i Llibertat i Territoris per denunciar la "repressió" que Espanya exerceix contra el moviment independentista català. A la sortida, Puigdemont ha assegurat en declaracions als mitjans que tenen "proves" de l'espionatge, i ha atribuït la vinculació amb Moscou que s'atribueix al seu entorn a una campanya espanyola per "atacar la reputació dels dissidents polítics".

L'expresident de la Generalitat ha assistit prèviament al passi d'un documental quebequès sobre l'1-O, 'Amb un somriure, la revolució'.

Després de la visita a París, aquest dissabte Puigdemont rebrà la Medalla Carrasco i Formiguera a Prats de Molló, en un acte que tindrà lloc a la Casa Macià.