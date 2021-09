Que a la majoria conservadora del Tribunal Constitucional no li va agradar la forma en què el Govern de Pedro Sánchez va gestionar la pandèmia resulta cada ple més evident. Si al juliol va anul·lar el primer estat d’alarma, perquè el confinament de març de 2020 va anar més enllà d’una limitació de drets, de manera que hauria estat necessari el d’excepció, en el de setembre ha quedat palès que el sentiment majoritari és considerar també inconstitucional la suspensió d’iniciatives parlamentàries al Congrés que es va produir al principi de la pandèmia entre el 14 de març i el 13 d’abril de 2020.

El ponent de la resolució que s’ha de dictar sobre aquest recurs de Vox, Antonio Narváez, proposava rebutjar i declarar constitucional l’aturada que va acompanyar el primer estat d’alarma, però durant les deliberacions del Constitucional va quedar clar que la majoria dels seus companys entenien més ajustat a la Constitució estimar la impugnació realitzada pel partit d’extrema dreta.

Com va avançar El País i va confirmar El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, el magistrat va decidir llavors, com és tradicional a l’alt tribunal, canviar la seva proposta inicial per una en el sentit de la postura majoritària i portar-la a propers plens perquè la impugnació sigui estimada i es declari la inconstitucionalitat de l’aturada viscuda per les Cambres per entendre vulnerat el dret al control parlamentari del Govern pels grups.

Al ple que va finalitzar dijous van assistir només 10 magistrats, el que va fer que les posicions a favor d’anul·lar o avalar l’aturada estiguessin empatades a cinc. Faltava per una malaltia lleu el magistrat Alfredo Montoya, que sempre ha votat amb el sector conservador, el que fa presumir que la seva posició se sumarà a la dels partidaris de declarar la inconstitucionalitat de l’acord de la Mesa del Congrés del 19 de març de 2020 que va suspendre les iniciatives parlamentàries. No es va arribar a votar i Narváez va anunciar el canvi de la ponència.

En el ple d’octubre ja estava previst que els magistrats deliberessin sobre una altra ponència d’aquest magistrat, partidària de declarar inconstitucional també el segon estat d’alarma, però per la manca de control parlamentari, no perquè la limitació de drets obligués a haver dictat un estat d’excepció com en el primer. Serà la primera vegada que els magistrats deliberin sobre aquest assumpte, encara que veient el criteri expressat per la majoria tot apunta que s’anul·larà també. El primer estat d’alarma es va anul·lar per la mínima, sis vots a cinc.

El Tribunal Constitucional, amb un terç dels seus magistrats pendent de renovació, compta actualment amb 11 magistrats després de la renúncia de Fernando Valdés, en obrir-se judici oral contra ell violència masclista.

El ple del Constitucional del mes de setembre ha admès a tràmit el recurs de 50 diputats del PP contra la llei d’eutanàsia i l’interposat per aquest mateix grup parlamentari i per Vox contra la reforma del CGPJ que li impedeix fer nomenaments amb el mandat dels seus membres caducat. El ponent de la resolució que ha de dictar el TC en relació amb la regulació de la mort digna serà Cándido Conde-Pumpido.