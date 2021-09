La Policia Nacional va detenir a la nit de dijous un home de 48 anys com a suposat autor del crim de MM, de 52 anys, dona amb qui mantenia una relació sentimental des de feia dos mesos i que va ser trobada apunyalada pel seu fill a terra del seu domicili a la Corunya. El sospitós va ser localitzat a Madrid després d’unes hores de recerca gràcies al rastreig del seu telèfon mòbil, segons fonts policials.

La Brigada de Policia Judicial s’ha fet càrrec de la investigació per determinar si el crim es tracta d’un cas de violència de gènere, segons va explicar el delegat del Govern a Galícia, José Miñones. La subdelegada, Maria Rivas, va informar que no consten denúncies de la víctima a la seva parella, que sí que té antecedents per violència masclista en el cas de dues dones més, que no van derivar en condemna judicial. Si es confirma que el succés és un crim de violència de gènere, M. M. seria la víctima mortal número 35 a mans de la seva parella aquest any a Espanya, la primera a Galícia.

D’acord amb el testimoni de diversos veïns i de fonts pròximes de la investigació, l’home al qual la Policia Nacional ha detingut i la víctima es coneixien des de molt temps abans.