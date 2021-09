L’exministra d’Afers Estrangers Arancha González Laya ja té nou càrrec i el portarà de nou a la capital comunitària, on presidirà el nou grup de savis creat per la Comissió Europea per «identificar solucions innovadores» amb què modernitzar la unió duanera. Particularment, aquest grup d’experts assessorarà les institucions europees i els Estats membres sobre la preparació de nous models de negoci i desenvolupament tecnològic així com la forma de reforçar els procediments duaners davant la transició digital i verda.

«La unió duanera significa prosperitat, treball i creixement per als europeus. És un honor que m’hagin demanat que lideri els esforços per garantir que segueix adaptant-se als seus objectius en un entorn tecnològic i comercial canviant», va celebrar González Laya, que abans d’ocupar la cartera de la diplomàcia espanyola va ser directora executiva del Centre de Comerç Internacional de l’ONU, cap de gabinet de l’exdirector general de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), Pascal Lamy, i la seva portaveu a la Comissió Europea quan va ocupar la cartera de comissari de Comerç.

A més de l’exministra espanyola, el grup estarà format per altres onze membres procedents de la política, l’empresa, el comerç o la universitat, escollits de forma independent, respectant l’equilibri geogràfic, de gènere i professional, i entre els quals hi ha l’exministra de finances eslovena Mateja Vranicar, el viceprimer ministre de Bèlgica, Kris Peeters, o la subdirectora general de la Duana txeca, Vendulka Hola, entre d’altres. Tots ells, segons va explicar la Comissió Europea, han estat escollits per la seva capacitat personal, tenint en compte la seva experiència en el sector públic i privat, les duanes, el comerç digital, la gestió de riscos, la internacionalització de les cadenes de subministrament o la legislació comercial internacional entre d’altres.

Nou mesos

El nomenament tindrà una durada de nou mesos i conclourà amb la presentació d’un informe, a la primavera de 2022, al comissari d’Assumptes Econòmics, Paolo Gentiloni. «Per preparar adequadament el futur de la Unió duanera necessitem noves idees de persones amb àmplia experiència i coneixements i que estan acostumats a pensar fora del que està establert», va explicar el comissari sobre un àmbit cabdal per a la UE on es produeixen anualment 900 milions d’enviaments amb un valor de gairebé 4 bilions d’euros.