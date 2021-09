Almenys cinc morts és el saldo que va deixar dijous diversos enfrontaments entre el Càrtel Jalisco Nueva Generación (CJNG) i el Càrtel de Tepalcatepec, en els límits dels occidentals estats mexicans de Michoacán i Jalisco.

La Fiscalia General de l’Estat de Michoacán (FGE) va informar que cinc cadàvers van ser trobats la tarda de dijous en un predi rural denominat El Tambonero, al poblat de la Estanzuela, pertanyent a el municipi de Tepalcatepec. Els cinc morts van ser identificats com habitants d’aquest municipi. D’acord amb la dependència, les cinc víctimes presenten impactes de bala al tòrax i cap, així com ferides produïdes per algun objecte tallant.

Integrants de l’Exèrcit mexicà i agents de la Guàrdia Nacional van haver de desplegar un operatiu de seguretat per protegir el personal forense de la Fiscalia de l’Estat durant les tasques per traslladar els cadàvers a el Servei Mèdic Forense (Semefo) de l’Estat.

Violència habitual

Pobladors de la regió de Tierra Caliente de Michoacán, a la qual pertany Tepalcatepec, han denunciat en les últimes setmanes una forta onada de violència protagonitzada per sicaris del CJNG i del Càrtel de Tepalcatepec.