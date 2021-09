El Govern del Regne Unit va anunciar ahir que a partir del 4 d’octubre ja no existiran països en ambre en el seu mapa de risc per coronavirus, de manera que els que arribin a territori britànic des de països com Espanya ja no hauran de presentar cap test negatiu de COVID -19 si han completat la pauta de vacunació.

El ministre de Transports, Grant Shapps, va anunciar que s’aplicarà un sistema «més senzill» per al viatger, de tal manera que no hauran de demostrar que no són portadors del virus per entrar al Regne Unit, com ja anaven apuntant les autoritats britàniques.

Aquest canvi entrarà en vigor el 4 d’octubre, amb la previsió que «més endavant» es modifiquin també els protocols posteriors a l’arribada, perquè la PCR obligada als dos dies es pugui substituir per una prova d’antígens de flux lateral, «més barata».

Una única llista vermella

Desapareixerà l’actual semàfor epidemiològic que divideix els països en tres colors per optar per «una única llista vermella». Així, les zones que no entrin dins d’aquest apartat es beneficiaran de les mateixes condicions per al desplaçament.

Les autoritats britàniques han acordat a més treure vuit països del grup de màxim risc a partir de dimarts que ve, entre ells Turquia, el Pakistan i Maldives, segons el ministre. Per als països identificats en vermell, el Regne Unit ha establert un sistema de quarantenes i proves que superen en costos els 2.700 euros per persona.

Aquesta decisió es va prendre en la primera reunió després de la remodelació del Gabinet realitzada per Boris Johnson aquesta setmana, una reunió en la qual va cridar l’atenció l’absència de mascaretes entre els seus participants. A la cita, en una sala de reduïdes dimensions i aparentment sense cap finestra oberta, hi havia unes 30 persones, segons les fotografies difoses. En el Consell de Ministres previ a la reorganització també es van veure imatges similars, provocant les crítiques de l’oposició atès que contradiuen els consells del Govern que insten els ciutadans a fer servir mascareta «en entorns tancats i plens».