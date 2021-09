Aquestes eleccions no van d’ideologies, ni tampoc confronten propostes diferents i legítimes sobre el rumb a seguir pel país en els propers anys. Del que es tracta és de limitar el poder d’una elit corrupta que gestiona Rússia gairebé sense contrapesos i que ha de començar a respondre de les seves accions davant la ciutadania.

Aquest ve a ser, a grans trets, el plantejament d’Alekséi Navalni, principal líder de l’oposició russa, en demanar als seus partidaris votar «de forma intel·ligent» en els comicis legislatius que se celebraran al país durant aquest cap de setmana. Segons les recomanacions de l’activista des de la presó, cal donar suport amb el sufragi al candidat més ben posicionat per derrotar l’aspirant del partit oficialista Rússia Unida, independentment de colors polítics o sigles de partit.

«Si busques un candidat de la campanya Vot Intel·ligent i vas a votar, et converteixes en 1.000 vegades més influent i poderós que la versió de tu que protesta i no fa res», va escriure l’opositor en un missatge difós aquesta setmana a Instagram.

La campanya, impulsada des de l’estranger pels exlíders de la Fundació Anticorrupció creada per l’activista (FBK), recorre als últims avenços tecnològics, incloent una aplicació per a mòbils que ahir va deixar sobtadament de funcionar a les botigues en línia de Google i Apple, programes informàtics de repetició en canals de Telegram i finsi tot codis QR. En la seva llista de candidats recomanats, apareixen sobretot membres del Partit Comunista, principal partit de l’anomenada oposició sistèmica, encara que també és possible trobar personalitats pertanyents a Iàbloko, l’únic partit liberal que encara gaudeix d’un cert marge de tolerància, així com personalitats independents.

Una amenaça

El Kremlin considera aquesta campanya «com una amenaça» i ha respost «atacant», constata en conversa telefònica Grigorii Golosov, al capdavant del Departament de Ciència Política a la Universitat Europea de Sant Petersburg i estudiós del fenomen. La reacció de les autoritats, segons aquest acadèmic, ha estat «hostil» i «agressiva», encara que «és difícil» discernir fins a quin punt senten que la seva hegemonia es troba en perill. Com a mínim, «minimitzen riscos», aventura.

Objectiu modest

Segons Golosov, la iniciativa podria generar en algunes circumscripcions uninominals un moviment de votants «petit encara que suficient» que eventualment inclinés la balança en favor del candidat no oficialista. Més que aconseguir una victòria, una cosa totalment fora de l’abast de l’oposició russa, del que es tracta és de «reduir el nombre de diputats de Rússia Unida» al legislatiu, conclou l’expert.