Duel a Algèria. La mort del seu expresident Abdelaziz Bouteflika a l’edat de 84 anys porta records agres al país africà. Víctima d’una llarga malaltia que des de 2013 el mantenia incapacitat, sense capacitat de parla i moviment autònom, l’exmandatari va ser forçat a abandonar el poder fa dos anys per les protestes del moviment Hirak. Present des dels inicis de l’Algèria independent com a ministre, Bouteflika va arribar a ser un dels polítics més reconeguts al món àrab.

La vida de Bouteflika és la història de l’Algèria contemporània. Elegit president després d’una sagnant guerra civil que va deixar al voltant de 200.000 morts, es va convertir en la imatge de la pau i l’esperança. Va governar durant dues dècades, entre 1999 i 2019, durant les quals no van faltar les acusacions de frau electoral i corrupció. Va esquivar les protestes de la Primavera Àrab sense que li passés factura, però finalment li va enderrocar el desgast d’un sistema de poder que ell representava.

La seva marxa, no obstant això, no va implicar la fi d’una elit política ni l’arribada de reformes profundes. Quan al febrer de 2019, el cercle de poder va anunciar que Bouteflika optaria a un cinquè mandat consecutiu malgrat la seva evident deterioració física. Havia sofert un ictus el 2013, mesos abans de la seva tercera reelecció en uns comicis, reduint les seves aparicions públiques al mínim. Finalment, fa dos hiverns, la incertesa sobre qui dirigia en realitat la nació es va transformar en una ràbia que cada divendres va prendre els carrers del país.

Durant sis setmanes, una joventut que no havia viscut la guerra civil i que rebutjava els valors del vell sistema clientelista que representava Bouteflika es va manifestar de manera pacífica. Mentrestant, ell es trobava hospitalitzat a Ginebra. Aquest mateix abril, els qui van anunciar la seva cinquena candidatura van notificar de la dimissió del mandatari més longeu d’Algèria. Feia anys, set per a ser exactes, que qui va ser líder de la revolució anticolonial no es dirigia al seu poble.

A la primerenca edat de 25 anys, el 1962, va ser designat ministre de Joventut, Esports i Turisme en el primer Executiu independent. Després, va enfrontar les grans crisis diplomàtiques i d’identitat que van assotar al país i a la resta d’estats àrabs durant la dècada dels 70. Algèria es va convertir en llar dels palestins perseguits, acollint a grups qualificats de terroristes i mediant en segrestos internacionals. Es va convertir en un dels majors defensors de la causa palestina.

Bouteflika també va tenir la seva dosi de màrtir per a la nació. Quan el 1979 el general Chadli Bendjedid, un altre dels herois de la guerra d’independència (1957-1962), va ser elegit president, va començar a perdre poder i influència. Després de ser acusat de desviar milions de dòlars del pressupost assignat a les diverses ambaixades com a ministre d’Exteriors, es va exiliar durant sis anys.

El 1987 va tornar al país per a sumar-se a un grup de personalitats nacionals que va advocar per la democràcia i les reformes polítiques després de la brutal repressió de les protestes a Alger.