L’absència dels vents alisis s’emporta els núvols del cel i el vent es debilita. Unes condicions atmosfèriques que milloren l’estat del mar, perquè es queda en calma i l’onatge s’aquieta. Aquestes circumstàncies afavoreixen la sortida de pasteres des de la costa d’Àfrica cap a les Canàries i suposarà, previsiblement, un nou repunt del nombre d’embarcacions que s’endinsaran a l’oceà en la ruta migratòria cap a l’Arxipèlag. Sobretot, en l’últim quadrimestre de l’any, ja que és a partir de setembre quan normalment s’intensifiquen els intents per arribar a les Illes a través d’aquesta perillosa via, que en el que va d’any ja ha causat almenys 785 morts, el que suposa un augment del 128% respecte el mateix període del 2020. La ruta canària de la migració va tancar un mes d’agost negre amb la xifra de 379 morts, 12 cada dia, segons dades de Nacions Unides. El programa Missing Migrants (Immigrants Desapareguts) de l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM) recopila diàriament els casos en què s’ha pogut verificar la mort o desaparició d’un emigrant en qualsevol lloc del món. Aquest organisme explica sempre que les seves dades s’han de prendre com a «xifres mínimes», ja que reconeix que hi ha diversos «naufragis invisibles» en què no té forma de documentar què els va passar als ocupants d’aquestes pasteres, perquè no s’ha recuperat cap cos i no hi ha cap supervivent que pugui aportar el seu testimoni.

Per què arriben més pasteres després de l’estiu?

A partir del mes d’agost, apunta el cap del Centre de Coordinació de Salvament Marítim de Las Palmas, Roberto Bastarreche, «el règim de vents alisis es redueix i entren les calmes, de manera que les condicions meteorològiques milloren». En els dies en què el mar està tranquil les onades tenen una alçada de mig metre i «les condicions de navegabilitat són bastant millors», de manera que «és més probable que el viatge es faci de forma satisfactòria», assenyala Bastarreche. Explica que, quan el temps es complica, «els alisis fan que les onades puguin arribar als quatre metres d’altura», de manera que les embarcacions precàries en què surten al mar queden a la mercè de l’onatge.

Quin és el perfil dels migrants que arriben en els últims mesos de l’any?

Els migrants que solen aprofitar l’època del mar en calma per iniciar el seu procés migratori cap a Europa a través de l’Arxipèlag són d’origen magribí. «Els subsaharians solen venir cap a Canàries d’una forma estable i esglaonada al llarg de tot l’any, és un degoteig continu, no com els magribins, l’afluència dels quals augmenta després de l’estiu», afirma Bastarreche. En aquest sentit, el responsable del Programa de Refugiats de Creu Roja, José Javier Sánchez, detalla que en els primers set mesos de l’any, el 76% de les persones arribades a les costes canàries de manera irregular són d’origen subsaharià, mentre que el 24% són d’origen magribí. L’any passat, en els mesos d’octubre, novembre i desembre, aquests percentatges es van invertir, i la major part de les persones que van arribar de forma irregular procedien del nord d’Àfrica.

Quins riscos comporta migrar en una llanxa pneumàtica?

A la perillositat que presenta la ruta atlàntica de la migració cal sumar que des de fa mesos ha augmentat el nombre de migrants que salpen a bord de llanxes pneumàtiques, poc estables i molt més exposades a les inclemències de la travessa. La portaveu de l’ONG Caminant Fronteres, Helena Maleno, va alertar sobre el risc d’utilitzar aquestes embarcacions, que augmenten el nombre de naufragis. Bastarreche exposa que les zodiacs s’estan utilitzant per salpar des de determinats punts de la costa africana. En concret, localitza la sortida d’aquest tipus de llanxes a les costes de Tan Tan, Aaiun o, fins i tot, a Cap Bojador. A més, destaca que habitualment els ocupants de les pneumàtiques són migrants subsaharians. «Són molt més precàries i febles que les pasteres o les piragües i vénen més sobrecarregades», destaca el cap del Centre de Coordinació de Salvament Marítim de Las Palmas. Adverteix que «és molt més probable que tinguin problemes durant la travessia com que es desinflin, perquè no tenen cap consistència, o se’ls caigui el motor». Les sortides des de punts llunyans comporten més riscos perquè la travessa és més gran i estan més exposats a les inclemències del temps i del mar, així com pel risc de desorientació.

Quants migrants s’espera que arribin a Canàries en el que queda d’any?

Encara que és impossible calcular el nombre de persones que arribaran a les Illes de manera irregular en els pròxims mesos, oenagés com Creu Roja o la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) esperen un repunt. Només en l’últim quadrimestre de 2020 van arribar a Canàries 19.090 migrants, el que va suposar el 82,91% de tots els que van arribar al llarg de l’any. D’aquesta manera, en els primers vuit mesos de l’any arribava una mitjana de 16 migrants al dia, davant dels 158 que van desembarcar cada jornada entre setembre i desembre.