Els rius de lava que recorren la vessant oest de la Palma en direcció a la costa, després de l'erupció iniciada aquest diumenge a l'illa, sepultaran comunicacions terrestres, elèctriques i telefòniques i crearan una pluja àcida quan, en les pròximes hores, arribin a la mar.

Així ho ha explicat el catedràtic de Geologia de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria José Mangas, qui ha detallat que aquesta erupció de tipus estrombolià, caracteritzada per petites explosions de materials en estat pastós, que succeeixen en pocs minuts o hores, acompanyades per vessaments de lava, arrosseguen diversos metres cúbics de lava per segon.

L'efecte d'aquest fenomen és la creació de llengües de lava de diversos metres d'ample que van sepultant al seu pas carreteres, viaductes, línies elèctriques i telefòniques i fonent les canonades de pvc de les conduccions d'aigua potable, ja que la lava avança a uns 1.100 graus de temperatura.

"És com una piconadora, per a tornar a habilitar les carreteres es necessitaran explosions, no es podrà amb excavadores", ha dit.

El geòleg de la ULPGC, que en aquesta crisi volcànica col·labora per a facilitar a la població la comprensió del fenomen al qual està assistint, també ha al·ludit a la destrucció d'habitatges, plantacions, hotels, cases rurals i instal·lacions agrícoles que causarà aquest volcà, un espectacle de la naturalesa que també ocasionarà "pèrdues importants" per a l'illa de la Palma.

"Estem començant, pot durar diversos dies o setmanes. L'última erupció, del Teneguía en 1971 en la mateixa illa -en la qual van morir dues persones-, es va prolongar durant 24 dies", ha recordat.

Quan els rius de lava que recorren des d'aquest diumenge novament l'illa de la Palma arribin a la mar, la qual cosa es preveu que passi en les pròximes hores en forma d'una enorme cascada que caurà per un penya-segat d'uns cent metres d'altitud, entre altres possibilitats, es produirà un xoc tèrmic molt notable, a causa dels 1.100 graus que pot tenir el material volcànic que entrarà en contacte amb una aigua que està a 23 graus.

Això generarà uns enormes núvols de vapor àcid, ja que l'aigua de mar conté 35 grams de sals per quilo. I la sal està formada per clor (NaCl, clorur sòdic). "Hi haurà explosions. És com si barregéssim oli bullent amb aigua. Es pot generar una pluja àcida que causi a la població irritacions de gola i de nas", ha exposat. Mànigues ha destacat que, en qualsevol cas, "serà un espectacle meravellós" el que queda per presenciar d'aquesta erupció històrica que ha confiat que produeixi els menys danys materials possibles.

Respecte a la repercussió d'aquest fenomen geològic en l'atmosfera, Mangues ha informat que la columna eruptiva expulsarà a una distància superior als cinc quilòmetres cendres de menys de dos mil·límetres. El geòleg ha subratllat que els avions transiten per la tropostera, és a dir, a una altitud d'entre 10 i 15 quilòmetres, per la qual cosa ha descartat que aquesta erupció afecti l'aviació comercial, encara que sí a la de petites aeronaus, a les quals ja s'ha prohibit circular.

El que sí ha assegurat el catedràtic de la ULPGC és que, si l'erupció es prolonga en el temps, el sud de l'illa de la Palma pot veure's afectat per una capa important de cendres i per gasos tòxics que danyaran els cultius, ja que aquesta és la direcció que està prenent el material que desprèn.