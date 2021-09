Després de la manifestació neonazi que es va produir el dissabte a Chueca al crit de «fora marietes dels nostres barris», la vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, va defensar ahir que Madrid és «una ciutat lliure» i no s’ha de permetre que entri l’odi als carrers de la capital. De fet, Villacís no va descartar prendre accions legals.

El mateix dia de la manifestació, la ministra d’Igualtat, Irene Montero, ja va anunciar que posaria «en coneixement de la Fiscalia l’odi homòfob i racista de la manifestació nazi. A més, estem tramitant amb urgència la Llei Trans i de drets LGTBI per blindar aquests drets».

«Chueca era un barri molt complicat en els 80 i precisament el moviment LGTBI és un moviment que va portar la llibertat a Madrid en aquest sentit», va afirmar la vicealcaldessa en declaracions als mitjans després de participar en la sortida de la Cursa Madrid en Marxa contra el Càncer. En aquesta línia, la ministra va destacar que té «molts amics» que van venir a Madrid per «sortir de l’armari», mentre que hi ha persones que «surten de la caverna» i que odien el diferent.

«No podem permetre que s’estengui a la ciutat. Madrid és una ciutat avançada, no només perquè tingui impostos baixos, Madrid és sobretot una ciutat lliure perquè aquí un es pot donar la mà amb qui vol, besar-se amb qui vulgui i casar-se amb qui vulgui», va expressar Villacís.

No obstant això, va matisar que «tant d’odi és com el que havia de passar Mondragón», en referència a la manifestació per demanar l’excarceració de l’etarra Henri Parot. «L’odi és odi», va asseverar, i va postil·lar que val la pena «estar al centre» i comprendre que odi és «tot el que impliqui intolerància i assenyalar el diferen».

Tot i que la vicealcaldessa va afirmar que cal esbrinar «moltes coses» sobre la manifestació de Chueca, ja que falta informació, va assegurar que valoraran dur a terme accions legals des del consistori. «No podem permetre que l’odi entri als carrers de Madrid», va insistir, i va afegir que tota l’acció legal que es pugui portar a terme «serà necessària i caldrà dur-la a terme».