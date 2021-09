El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (Morella, 1959), va assegurar que la seva comunitat autònoma «en cap cas permetria un tracte de favor a Cataluya, ni a altres comunitats». En una entrevista a Levante (diari que pertany a el Grup Prensa Ibérica, de la mateixa forma que Diari de Girona), el polític socialista es va referir així a la possibilitat que la taula de negociació entre el Govern central i la Generalitat es tanqui amb un increment dels recursos disponibles per a les administracions públiques catalanes.

Puig, en qualsevol cas, va donar suport al diàleg obert per l’executiu de Pedro Sánchez, al mateix temps que va reclamar que també es produeixi entre els partits catalans. «La qüestió catalana és decisiva en aquests moments en el debat espanyol. I cal afrontar-la des de la màxima empatia, sabent la dificultat que existeix. És exigible un debat i un diàleg, però també és molt important que n’hi hagi dins de Catalunya. No es pot pensar que el 50%, per més legitimitat que tingui un govern, pugui parlar sense tenir en compte la resta», va defensar.

En aquesta línia, el dirigent valencià va retreure a PP, Vox i Ciutadans les seves crítiques a les negociacions establertes per Pedro Sánchez. «Hi ha una part important de les dretes espanyoles que imaginen un país amb derrotats. I no pot haver-hi un país en el qual una part se senti derrotada. Les humiliacions són el pròleg de grans confrontacions», va advertir.

Així mateix, va mostrar el seu suport al fet que es produeixi algun tipus de consulta si la taula de negociació es tanca amb un acord. «Finalment, dins d’un procés de diàleg hi ha d’haver una mena de ratificació per part dels catalans i, si afecta tot Espanya, dels espanyols. Però en qualsevol cas seria el final d’un procés i aquest tardarà temps», va matisar.

Finançament autonòmic

Puig, d’altra banda, es va mostrar confiat que el Govern central presenti una proposta de reforma del finançament autonòmic abans que acabi l’any: «Confio que sí, que almenys els criteris fonamentals que ha expressat la ministra d’Hisenda i passen per la població ajustada es concretin. És un debat inajornable, encara que sóc conscient de la dificultat».

«En totes les converses que he mantingut, tots els membres del Govern, i especialment el president, són conscients de la necessitat d’afrontar aquesta qüestió», va afegir.