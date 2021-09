Una massa dispersa s’albira a la frontera entre Uzbekistan i l’Afganistan, un anar i venir constant de gent que surt i entra de l’emirat. L’últim «checkpoint» abans d’entrar a l’Afganistan està situat al pont que travessa el riu Amu Darya, que uneix els dos països. A l’altra banda, només un petit arc blanc dóna la benvinguda al país veí. Allà, un talibà sosté a la mà un petit Alcorà amb les vores daurades. Recolzat en la part dreta de la cadira, un kalaixnikov. Està tan absort en les escriptures sagrades dels musulmans que amb prou feines para atenció als nouvinguts. Simplement, saluda amb cansament i assenyala en direcció a l’edifici. A dins hi ha un ambient animat al voltant de la màquina que escaneja els equipatges. Les maletes i motxilles són registrades sense massa interès i, després d’una copet a l’espatlla, acaben amb el missatge protocol·lari de «Vés-te’n en pau!».

Barba i cabells llargs

En general, els talibans es diferencien de la resta dels habitants d’aquesta regió del nord de país per la seva imponent barba, que molts compaginen amb una llarga cabellera i amb un turbant embolicat al cap. Són ells els que controlen ara aquesta frontera construïda pels russos quan eren els amos d’aquest país.

Arribar al batejat pels talibans com a Emirat Islàmic de l’Afganistan és molt més fàcil del que s’esperava. En els llocs de control, els soldats armats ens saluden de manera exuberant i amistosa i ens demanen «selfies» amb ells: «Foto, foto», repeteixen. A cada foto amb estrangers occidentals, els talibans fan broma com nens juganers. Es nota per la seva relaxada despreocupació: els islamistes radicals han arribat a la meta dels seus desitjos. Després de 20 anys de lluita, els Estats Units, el seu major enemic, han retirat les seves tropes i els han lliurat el seu territori. Els talibans són ara els nous governants de l’Afganistan. Finalment el proverbi que diu «ells tenen els rellotges i nosaltres el temps» ha donat els seus resultats.

La paraula «talibà» és d’origen paixtu i significa «alumnes o estudiants». El moviment va ser fundat a principis de la dècada de 1990 i té el seu origen a les escoles islàmiques del Pakistan. Des de llavors i fins només uns pocs dies van estar lluitant contra la democràtica República Islàmica de l’Afganistan. Segons xifres oficials de l’OTAN, els talibans compten actualment amb uns 85.000 combatents i resulta evident que amb el suport de part de la població, ja que sense ella no haguessin aconseguit ocupar pràcticament tot el país en només 11 dies. Fonts coneixedores del moviment sostenen que els talibans estan finançats per l’Aràbia Saudita i el seu objectiu és un plantejament estricte d’islamisme sunnita amb l’aplicació rigorosa de la llei islàmica.