Un tiroteig registrat ahir al campus d’una de les universitats de Perm, als Urals, va causar almenys sis morts i 24 ferits, segons l’últim recompte ofert per les autoritats russes. «Un total de 24 víctimes estan rebent assistència mèdica, 19 d’elles amb ferides de bala», va explicar el Centre Federal de Medicina de Catàstrofes. El Comitè d’Instrucció de Rússia, que ha obert un cas penal pel tiroteig, també va rebaixar a sis el nombre de morts, tot i que va xifrar en 28 les persones que van necessitar assistència mèdica. «Algunes van ser hospitalitzades amb lesions de diversa gravetat», va assenyalar. Prèviament, tant el Comitè d’Instrucció com el Ministeri de Sanitat havien informat de vuit morts. Les autoritats sanitàries van explicar que 25 equips mèdics van treballar sobre el terreny. Per instruccions del ministre de Sanitat, Mikhaïl Murashko, un equip d’anestesiòlegs, cirurgians i traumatòlegs van ser enviats a Perm per assistir les víctimes.

L’atacant va ser un alumne de la facultat de Dret que va deixar un missatge a les xarxes socials abans del tiroteig, segons els mitjans russos. «M’odio a mi mateix, però vull causar dolor a tots els que s’interposin en el meu camí», va escriure l’estudiant, que va afegir que l’atac no és un atemptat i que ell no forma part de cap organització extremista. El jove, de 18 anys, va resultar ferit quan oposava resistència a les forces de l’ordre durant l’operatiu desplegat per detenir-lo i es troba ingressat a la unitat de cures intensives d’un hospital local. L’autor del crim estava armat amb una escopeta de caça i una navalla, segons l’agent que el va neutralitzar. El servei de premsa de la universitat va informar del succés a través d’un missatge a les xarxes socials en què deia que els professors i alumnes del centre s’havien tancat a les aules després d’escoltar uns trets.

Un dels alumnes de la Universitat de Perm va explicar al portal local 59.ru que «l’atacant va començar a disparar poc després d’entrar al recinte» del centre. «Nosaltres ens vam tancar en una aula durant una hora, érem unes 60 persones», va assegurar l’estudiant. Les imatges des del lloc indicaven que l’agressor també va disparar contra els vehicles aparcats a la zona universitària abans de dirigir l’arma contra les persones. Diversos alumnes van saltar per les finestres per posar-se fora de perill del tiroteig. El president de Rússia, Vladímir Putin, va expressar el seu condol als familiars de les víctimes, mentre el primer ministre del país, Mikhaïl Mishustin, va enviar al lloc dels fets els responsables de les carteres de Sanitat i d’Educació. «Aquesta és una gran desgràcia, i no només per a les famílies que han perdut els seus fills, sinó per a tot el país», va afegir Putin més tard en una reunió amb la presidenta de la Comissió Electoral Central (CEC) de Rússia, Ella Pamfílova.

Va prometre que els cossos de les forces de seguretat «faran tot el necessari per investigar aquest terrible crim, per determinar els motius darrere del mateix». «I les autoritats regionals i federals prendran totes les mesures per donar suport a les víctimes i a les famílies dels joves morts», va afegir. Les autoritats locals van declarar un dia de dol per les víctimes del tiroteig i van suspendre les classes a totes les escoles i universitats de Perm, a les quals van encomanar reforçar «totes les seves mesures de seguretat» abans de reprendre les tasques. Al maig de 2021, un exalumne d’una escola de Kazan, a la república russa de Tatarstan, va obrir foc en un tiroteig al centre educatiu que va deixar nou morts i 23 ferits, la majoria d’ells nens.