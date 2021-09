L'erupció del volcà Cumbre Vieja de la Palma està deixant imatges més que impactants de com la lava engoleix els habitatges de la zona al seu pas, algunes en pocs minuts. El magma, que ja ha acabat amb més de 160 habitatges, es dirigeix a la mar arrasant també cultius i granges.

Malgrat això, sempre hi ha espai per a l'esperança. Tot i el patiment i l'incertesa de desenes de famílies de l'illa, el fotògraf Alfonso Escalero ha aconseguit immortalitzar una imatge que s'està fent viral en xarxes socials. La d'una casa que se salva "in extremis" de ser devorada per la lava en la zona de Paradís.

"Tot és així a la Palma", explica Escalero en la seva pàgina de Facebook I Love The World i en la seva Instagram, una instantània que hi ha qui ja l'ha batejat com "Esperanza".