Les fronteres dels Estats Units tornaran a obrir-se a partir de novembre per als ciutadans plenament vacunats de la Unió Europea i el Regne Unit després de 18 mesos de tancament gairebé total. La Casa Blanca va confirmar ahir un acord que havien avançat diumenge al matí fonts oficials i que representa un triomf diplomàtic per a Brussel·les i Londres, que han passat les últimes setmanes negociant amb Washington.

La decisió de l’Administració de Joe Biden arriba en el marc de les reunions de l’Assemblea General de Nacions Unides i ajuda a alleujar una part de les tensions que s’han disparat amb els aliats europeus. Les restriccions imposades als ciutadans dels països de la zona Schengen eren precisament un dels punts de tensió. La Unió Europea no considerava justificat mantenir restriccions de viatge als seus ciutadans tenint en compte els índexs de vacunació i de contagi, que eren millors que els d’alguns altres països als quals els EUA no han estat imposant limitacions. Les autoritats europees també esperaven reciprocitat després d’haver aixecat al juny les restriccions que imposaven als nord-americans.

Jeff Zients, coordinador de la resposta a la pandèmia de la Casa Blanca, va explicar els detalls de l’acord, que entrarà en vigor «a principis de novembre». Segons va anunciar, es necessitarà al costat de la prova de vacunació mostrar el resultat d’una prova negativa de COVID-19 realitzada en els tres dies anteriors al viatge als EUA.

L’anunci és part d’una campanya més amplia de la Casa Blanca per refer la política global respecte els viatgers internacionals que arriben al país, on creixia també el malestar de les indústries relacionades amb el sector turístic i la pressió a la Casa Blanca. Zients va anunciar que s’aixequen, així mateix, les restriccions per als ciutadans plenament vacunats de la Xina, l’Iran, el Brasil, Sud-àfrica i l’Índia.

Només un 54% de vacunats

Els Estats Units s’enfronten a la reobertura de fronteres per als ciutadans europeus vacunats amb poc més de la meitat de la població amb la pauta completa de vacunació. En concret, només un 54% dels nord-americans han rebut la vacuna completa i un altre 9,1% n’ha rebut almenys una dosi, cosa que suma un total del 63%. «Som davant la pandèmia dels no vacunats», va assegurar el president en un discurs des de la Casa Blanca el passat mes de juliol.