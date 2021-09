La Fiscalia Provincial de Madrid, per iniciativa pròpia, ha incoat diligències d’investigació penal entorn de la manifestació celebrada dissabte al barri madrileny de Chueca en què diversos grups d’ideologia neonazi van corejar consignes contra el col·lectiu LGTBI, com «Fora sidosos de Madrid» o «Fora mariques dels nostres barris». El ministeri públic ha oficiat informes a la Brigada Provincial d’Informació i a la Delegació del Govern perquè recullin informació sobre si el que va passar durant la marxa convocada pel grup Madrid Seguro per protestar contra les «agendes 2030/2050» va ser constitutiu d’un delicte d’odi, segons va informar ahir la Fiscalia Provincial. Per part seva, el Ministeri d’Igualtat i el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 han presentat davant la Fiscalia de Sala de Delictes d’Odi i Discriminació de Madrid una denúncia per un possible delicte d’odi o discriminació de l’article 510.1 del Codi Penal.

«Alteració de la pau pública»

La denúncia esmenta que la protesta va ser «accessible a un elevat nombre de persones» en haver-se «convocat i difós a través d’internet». Així mateix, assenyala que els «fets, per les seves circumstàncies de temps i lloc», van ser «idonis per alterar la pau pública i crear un greu sentiment d’inseguretat o temor entre els integrants dels grups destinataris dels missatges d’odi i discriminació». És previsible que la denúncia del Govern s’incorpori a l’oberta per la Fiscalia Provincial. Tot i això, els dos ministeris han manifestat que era la seva «obligació institucional, política i ètica condemnar el que va passar a Chueca, ja que és, sens dubte, una expressió d’intolerància incompatible amb la convivència en una democràcia». Així mateix, van mostrar la seva confiança que la fiscalia actuï en conseqüència. La ministra d’Igualtat, Irene Montero, va assenyalar ahir en un acte que la marxa va ser «homòfoba i racista», i va remarcar que és important traslladar al col·lectiu LGTBI el missatge «no esteu soles».